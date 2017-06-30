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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шум на рабочем месте не только ухудшает слух, но и приводит к бессоннице
    Опубликовано: 2017-06-30 19:24:15

    Устойчивое воздействие громкого шума на рабочем месте негативно влияет на качество сна работников с профессиональной потерей слуха, доказали медики Университета Бен-Гуриона в Негеве /Израиль/.

    Кроме того, 51% из числа тех, кто испытывал ухудшение слуха из-за профессиональной деятельности, сообщили о постоянном шуме в ушах. Именно этот признак служил основным фактором, нарушающим режим сна. Независимо от возраста и лет, проведённых под воздействием шума, рабочий шум способствовал развитию бессонницы среди сотрудников.

    В исследовании приняли участие почти 300 мужчин, у 99 из которых были выявлены нарушения слуха, а 199 имели нормальный слух. Отоларингологи изучили различные признаки качества сна, включая трудности с засыпанием, ночное бодрствование, чрезмерную дневную сонливость и храп. Оказалось, что высокие уровни шума в рабочей среде не только ухудшают слух, но и способствуют развитию бессонницы и проблем со сном.

    news.gradusnik.ru

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