Устойчивое воздействие громкого шума на рабочем месте негативно влияет на качество сна работников с профессиональной потерей слуха, доказали медики Университета Бен-Гуриона в Негеве /Израиль/.
Кроме того, 51% из числа тех, кто испытывал ухудшение слуха из-за профессиональной деятельности, сообщили о постоянном шуме в ушах. Именно этот признак служил основным фактором, нарушающим режим сна. Независимо от возраста и лет, проведённых под воздействием шума, рабочий шум способствовал развитию бессонницы среди сотрудников.
В исследовании приняли участие почти 300 мужчин, у 99 из которых были выявлены нарушения слуха, а 199 имели нормальный слух. Отоларингологи изучили различные признаки качества сна, включая трудности с засыпанием, ночное бодрствование, чрезмерную дневную сонливость и храп. Оказалось, что высокие уровни шума в рабочей среде не только ухудшают слух, но и способствуют развитию бессонницы и проблем со сном.
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Шум на рабочем месте не только ухудшает слух, но и приводит к бессоннице
Опубликовано: 2017-06-30 19:24:15
Устойчивое воздействие громкого шума на рабочем месте негативно влияет на качество сна работников с профессиональной потерей слуха, доказали медики Университета Бен-Гуриона в Негеве /Израиль/.
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