Учёные из Национального еврейского госпиталя в США и Юго-Западного медицинского центра при Техасском университете открыли новый способ борьбы с бактериальной инфекцией глаз, которая может развиваться при ношении контактных линз.
Открытие может также пролить свет на лечение тяжёлых ожогов и муковисцидоза.
При распространении на роговицу инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa, могут приводить к рубцеванию и потере зрения. Группа под руководством Jerry Nick нашла способ разрушать защитную оболочку, в которой находятся возбудители. Эта процедура значительно уменьшает воспаление роговицы.
"Первые результаты исследования весьма многообещающи в плане методов устранения биоплёнки из микроорганизмов на поверхности контактных линз и лечения инфекций, вызванных Pseudomonas spp.", - отмечает Danielle Robertson, один из авторов исследования.
Инфекционное поражение роговицы носит название микробного кератита. Ежегодно от него страдают 4 из 10 тыс. человек, которые пользуются контактными линзами.
Результаты исследования опубликованы в журнале "Исследовательская офтальмология и наука о зрении" (Investigative Ophthalmology and Visual Science).