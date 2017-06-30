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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Учёные научились бороться с инфекцией, вызванной контактными линзами
    Опубликовано: 2017-06-30 19:04:01

    Учёные из Национального еврейского госпиталя в США и Юго-Западного медицинского центра при Техасском университете открыли новый способ борьбы с бактериальной инфекцией глаз, которая может развиваться при ношении контактных линз.

    Открытие может также пролить свет на лечение тяжёлых ожогов и муковисцидоза.

    При распространении на роговицу инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa, могут приводить к рубцеванию и потере зрения. Группа под руководством Jerry Nick нашла способ разрушать защитную оболочку, в которой находятся возбудители. Эта процедура значительно уменьшает воспаление роговицы.

    "Первые результаты исследования весьма многообещающи в плане методов устранения биоплёнки из микроорганизмов на поверхности контактных линз и лечения инфекций, вызванных Pseudomonas spp.", - отмечает Danielle Robertson, один из авторов исследования.

    Инфекционное поражение роговицы носит название микробного кератита. Ежегодно от него страдают 4 из 10 тыс. человек, которые пользуются контактными линзами.

    Результаты исследования опубликованы в журнале "Исследовательская офтальмология и наука о зрении" (Investigative Ophthalmology and Visual Science).

    news.gradusnik.ru

     

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