Ученые протестировали лифтинг, основанный на принципе действия батута Опубликовано: Британские пластические хирурги утверждают, что нашли более привлекательную альтернативу хирургической подтяжке (лифтингу) кожи шеи. Процедура занимает всего один час и, как пишет The Daily Mail, ее принцип схож с принципом действия батута, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Метод предполагает введение серии уколов по всей линии челюсти. Далее через эти крошечные отверстия проводятся специально разработанные оптико-волоконные материалы. Швы соединяются и затягиваются, наподобие шнуровки, поддерживая дряблую кожу на шее и подбородке.



Процедура настолько проста, что большинство пациентов проходят ее под местной анестезией. Кроме того, на восстановление уходит всего одна неделя. Для сравнения: после обычной пластической операции по подтяжке требует несколько месяцев.

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