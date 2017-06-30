  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые протестировали лифтинг, основанный на принципе действия батута
    Опубликовано: 2017-06-30 17:44:52

    Британские пластические хирурги утверждают, что нашли более привлекательную альтернативу хирургической подтяжке (лифтингу) кожи шеи. Процедура занимает всего один час и, как пишет The Daily Mail, ее принцип схож с принципом действия батута, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Метод предполагает введение серии уколов по всей линии челюсти. Далее через эти крошечные отверстия проводятся специально разработанные оптико-волоконные материалы. Швы соединяются и затягиваются, наподобие шнуровки, поддерживая дряблую кожу на шее и подбородке.

    Процедура настолько проста, что большинство пациентов проходят ее под местной анестезией. Кроме того, на восстановление уходит всего одна неделя. Для сравнения: после обычной пластической операции по подтяжке требует несколько месяцев.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.