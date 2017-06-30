  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Для каких нарядов лучше всего покупать серьги с гранатом в Киеве?
    Опубликовано: 2017-06-30 15:47:32

    Наши предки очень внимательно подбирали для себя ювелирные украшения. Особенно это касалось драгоценных камней. Ведь в древние времена люди были уверены, что каждый из них имеет свою энергетику и носить его нужно крайне осторожно.

    Современное поколение при выборе ювелирных изделий также нередко вспоминает советы бабушек. Так, заказывая серьги с гранатом в Киеве через интернет-магазин «Оникс», они изучают, кому подобные аксессуары подходят, а для кого стоит выбрать что-то другое. Многих также интересует вопрос, а с чем такие серьги сочетать.

    С чем носят такие аксессуары?

    Гранат сам по себе достаточно насыщенный камень. Он переливается разными красками: от ярких красных до черных. Естественно, такие украшения подойдут не под все наряды.

    Что следует запомнить?

    • хорошее дополнение для красных нарядов;

    • сочетание с розовой, белой, серой одеждой;

    • избегайте комбинаций с оранжевыми или желтыми оттенками.

    Идеальный образ — это гармония всех элементов. Поэтому одежда и аксессуары должны сочетаться между собой. Правильно подобранные детали смогут не только прекрасно завершить образ, но и привлечь дополнительное внимание. Это добавляет девушкам или дамам в возрасте не только таинственности, но и шарма. А еще гранатовая вставка считается талисманом удачи.

    Ювелирные украшения способны не только украсить образ, но и испортить его. Так что к подбору каждого элемента отнеситесь со всей осторожностью. Интернет-магазин «Оникс» с радостью поможет в этом непростом деле. Каждая покупательница на страницах каталога найдет свое изделие и будет ему радоваться не один год.

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.