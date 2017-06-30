Для каких нарядов лучше всего покупать серьги с гранатом в Киеве?

Наши предки очень внимательно подбирали для себя ювелирные украшения. Особенно это касалось драгоценных камней. Ведь в древние времена люди были уверены, что каждый из них имеет свою энергетику и носить его нужно крайне осторожно.

Современное поколение при выборе ювелирных изделий также нередко вспоминает советы бабушек. Так, заказывая серьги с гранатом в Киеве через интернет-магазин «Оникс», они изучают, кому подобные аксессуары подходят, а для кого стоит выбрать что-то другое. Многих также интересует вопрос, а с чем такие серьги сочетать.

С чем носят такие аксессуары?

Гранат сам по себе достаточно насыщенный камень. Он переливается разными красками: от ярких красных до черных. Естественно, такие украшения подойдут не под все наряды.

Что следует запомнить?

• хорошее дополнение для красных нарядов;

• сочетание с розовой, белой, серой одеждой;

• избегайте комбинаций с оранжевыми или желтыми оттенками.

Идеальный образ — это гармония всех элементов. Поэтому одежда и аксессуары должны сочетаться между собой. Правильно подобранные детали смогут не только прекрасно завершить образ, но и привлечь дополнительное внимание. Это добавляет девушкам или дамам в возрасте не только таинственности, но и шарма. А еще гранатовая вставка считается талисманом удачи.

Ювелирные украшения способны не только украсить образ, но и испортить его. Так что к подбору каждого элемента отнеситесь со всей осторожностью. Интернет-магазин «Оникс» с радостью поможет в этом непростом деле. Каждая покупательница на страницах каталога найдет свое изделие и будет ему радоваться не один год.

