Как выбрать автошколу

В настоящее время многие мечтают о собственном автомобиле, и когда он появляется, все бегут получать знания в автошколе, а потом сдают на права. Жить сегодня и не иметь право на вождения машиной, скорее, является исключением из правил, чем обычной практикой. Поскольку для того, чтобы всегда и везде успевать, стоит иметь личное авто, а чтобы им управлять следует иметь водительские права.

К выбору той или иной автошколы инструкторы по вождению рекомендуют походить с большой ответственностью, поскольку от того, какие знания вам там дадут и чему вас там научат, зависит ваша будущая «карьера» водителя. Сегодня автошкола на Оболони предлагает получить права любой категории всем желающим.

Нюансы выбора автошколы

Автошкол в нашем государстве насчитывается очень много, поэтому сориентироваться, какая из них самая лучшая, не так-то и просто.

Одни дают отличные и полезные базовые знания, а другие нацелены только на выкачивание большой суммы денег. Чтобы не попасть в лапы вторых, необходимо всегда следовать нашим рекомендациям. Рекомендуется отметить тот факт, что автошкола не гарантирует 100-процентную сдачу экзамена, - все зависит только от человека.

Для начала стоит попросить показать документы, и удостовериться, что автошкола, которой вы решились довериться, действительно существует и зарегистрирована государством как объект, который может предоставлять услуги в этой сфере.

Стоимость услуг

Как бы там ни было, но сегодня почти каждая автошкола предлагает самые низкие цены по городу.

Стоимость обучения складывается из оплаты:

- за теорию;

- за практику по вождению;

- за экзамен (в некоторых случаях).

Точные цены всегда можно узнать на сайте школы по вождению. Оплата практических занятий выполняется, как правило, вместе с их началом. Сумма зависит от количества часов обучения и выбранной человеком категории.

График занятий

График обучения обязан отвечать жизненным возможностям, поскольку все люди работают, и уделять время обучению в автошколе всегда удобно в вечернее время. В этом плане месторасположение школы – самый значимый критерий, но далеко не самый главный.

Необходимо определиться с промежутками своего свободного времени и с днями, когда обучение является возможным. После этого следует согласовать это расписание в автошколе. В основном, в нормальных автошколах является возможным перенос и замена занятий в связи с непредвиденными личными обстоятельствами. Необходимо обязательно учитывать и этот нюанс.

Курсы вождения для новичков должны проводиться в удобное для вас время — по предварительной договоренности с вашим инструктором.