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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как выбрать автошколу
    Опубликовано: 2017-06-30 14:22:15

    В настоящее время многие мечтают о собственном автомобиле, и когда он появляется,  все бегут получать знания в автошколе, а потом сдают на права.  Жить сегодня и не иметь право на вождения машиной, скорее, является  исключением из правил, чем обычной практикой. Поскольку для того, чтобы всегда и везде успевать, стоит иметь личное авто, а чтобы им управлять следует иметь водительские права.

    К выбору  той или иной автошколы инструкторы по вождению рекомендуют походить   с большой ответственностью, поскольку от того, какие знания вам там дадут и чему  вас там научат, зависит ваша будущая «карьера» водителя. Сегодня автошкола на Оболони предлагает получить права любой категории всем желающим.

    Нюансы выбора автошколы

    Автошкол в нашем государстве  насчитывается очень много, поэтому сориентироваться, какая из них  самая лучшая,  не так-то и просто.

    Одни дают отличные и полезные базовые знания, а другие нацелены  только на выкачивание  большой суммы денег. Чтобы не попасть в лапы вторых, необходимо  всегда следовать  нашим  рекомендациям. Рекомендуется отметить тот факт, что автошкола не гарантирует 100-процентную сдачу экзамена, - все зависит только от человека.  

    Для начала стоит попросить  показать документы, и удостовериться, что автошкола, которой вы решились довериться, действительно существует и зарегистрирована государством как объект,  который может  предоставлять услуги в этой сфере.

    Стоимость услуг

    Как бы там ни было, но сегодня почти каждая автошкола  предлагает самые низкие цены по городу.

    Стоимость обучения складывается из оплаты:

    - за теорию;
    - за практику по вождению;
    - за экзамен (в некоторых случаях).

    Точные цены всегда можно узнать на сайте школы по вождению.  Оплата практических занятий  выполняется, как правило,  вместе с их началом. Сумма зависит от количества часов обучения и выбранной  человеком категории.

    График занятий

    График обучения обязан  отвечать  жизненным возможностям, поскольку все люди работают, и уделять время обучению в автошколе всегда удобно в вечернее время. В этом плане месторасположение школы –  самый значимый критерий, но далеко не самый главный.

    Необходимо  определиться с промежутками своего свободного времени и с днями, когда обучение  является возможным. После этого следует согласовать это расписание в автошколе. В основном, в нормальных автошколах является возможным перенос и замена занятий в связи с непредвиденными личными обстоятельствами. Необходимо  обязательно  учитывать и этот нюанс.

    Курсы вождения для новичков  должны проводиться в удобное для вас время  — по предварительной договоренности с  вашим инструктором.

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