Ученые идентифицировали пять новых генов, связанных с болезнью Паркинсона Опубликовано: Авторы исследования надеются, что данное открытие поможет им найти наиболее действенный метод борьбы с одним из самых распространенных среди людей пожилого возраста недугов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Помимо пяти недавно обнаруженных генов, связанных с болезнью Паркинсона, ранее исследователями также были выявлены другие шесть генов, которые также играют важную роль в развитии болезни, сообщает AP. Мутации в этих 11 генах являются главным толчком к возникновению болезни, считают ученые.



К подобным выводам исследователи пришли после того, как провели генетический анализ 12 тыс. пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, и 21 тыс. жителей Европы и США, среди которых были как здоровые люди, так и находящиеся в группе риска. В ходе анализа выяснилось, что люди с мутациями в 11 ключевых генах заболевают болезнью Паркисона в 2,5 раза чаще, чем люди, у которых этих мутаций меньше.



«Мы идентифицировали основные генетические изменения, характерные для болезни Паркинсона. Разумеется, это только одна из малых частей загадки, которую нам предстоит разгадать»,— говорит один из авторов исследования Ник Вуд, сотрудник Института неврологии при Университетском колледже Лондона.



Болезнь Паркинсона— дегенеративная болезнь центральной нервной системы— возникает вследствие массовой гибели определенного типа нервных клеток головного мозга, вырабатывающих гормон дофамин. В результате человек теряет способность координировать свои движения и сохранять равновесие, кроме того, возникает тремор мышц. Болезнь обычно поражает людей старше 45 лет.



Медики говорят, что болезнь возникает вследствие воздействия как генетических факторов, так и факторов окружающей среды (неблагоприятная экологическая обстановка, воздействие различных химикатов, травмы головного мозга).



Идентификация новых генов болезни Паркинсона может пролить свет на точные причины возникновения недуга, а также, возможно, позволит разработать метод «генетического мониторинга», помогающий выявлять болезнь на ранних стадиях.

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