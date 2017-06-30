Уменьшение стресса перед простатэктомией улучшает прогноз Опубликовано: Как показало исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Психосоматическая медицина" (Psychosomatic Medicine), мужчины, практикующие техники управления стрессом перед операцией по поводу рака предстательной железы, поправляются после неё быстрее.



По словам учёных из Медицинского центра по борьбе с раком им. М.Д. Андерсона при Техасском университете, это первое исследование, в котором рассматривалось влияние методов управления стрессом в предоперационном периоде на состояние иммунной системы мужчин и исход операций.



Выяснилось, что указанные профилактические меры благоприятно сказываются на настроении и общем самочувствии испытуемых и улучшают качество их жизни спустя год после операции.



"Мужчины, которым предстоит простатэктомия по поводу рака предстательной железы, как правило, испытывают сильный стресс по отношению к самой процедуре и качеству своей жизни после неё, - объясняет автор исследования Lorenzo Cohen. - При этом как физический, так и психологический стресс может ослаблять иммунную систему".



Даже краткие занятия по управлению стрессом могу положительно повлиять на процесс выздоровления, особенно в психологическом и иммунологическом аспектах, добавляет он.



По оценкам Американского общества по борьбе с раком, рак предстательной железы очень широко распространён среди мужчин США. В течение жизни это заболевание диагностируется у одного из шести представителей сильного пола.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

