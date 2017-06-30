  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уменьшение стресса перед простатэктомией улучшает прогноз
    Опубликовано: 2017-06-30 13:24:10

    Как показало исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Психосоматическая медицина" (Psychosomatic Medicine), мужчины, практикующие техники управления стрессом перед операцией по поводу рака предстательной железы, поправляются после неё быстрее.

    По словам учёных из Медицинского центра по борьбе с раком им. М.Д. Андерсона при Техасском университете, это первое исследование, в котором рассматривалось влияние методов управления стрессом в предоперационном периоде на состояние иммунной системы мужчин и исход операций.

    Выяснилось, что указанные профилактические меры благоприятно сказываются на настроении и общем самочувствии испытуемых и улучшают качество их жизни спустя год после операции.

    "Мужчины, которым предстоит простатэктомия по поводу рака предстательной железы, как правило, испытывают сильный стресс по отношению к самой процедуре и качеству своей жизни после неё, - объясняет автор исследования Lorenzo Cohen. - При этом как физический, так и психологический стресс может ослаблять иммунную систему".

    Даже краткие занятия по управлению стрессом могу положительно повлиять на процесс выздоровления, особенно в психологическом и иммунологическом аспектах, добавляет он.

    По оценкам Американского общества по борьбе с раком, рак предстательной железы очень широко распространён среди мужчин США. В течение жизни это заболевание диагностируется у одного из шести представителей сильного пола.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.