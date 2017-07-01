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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Теперь витамины можно втирать прямо в кожу
    Опубликовано: 2017-07-01 10:44:12

    Ученые разработали новый метод доставки витаминов в организм путем втирания их в кожу. Витамины будут содержаться в микрокапсулах из особого покрытияТранс-жиры способствуют развитию депрессии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Это покрытие обладает особыми свойствами: капсулы (по виду они напоминают особенный, мягкий порошок) можно мять в руках, тереть пальцами, однако они останутся целыми. Но как только такая крошечная капсула попадает в крем, гель или любую схожую с ним субстанцию, то защитное покрытие становится сразу же гибким и мягким. Когда после этого капсулы берутся в руки, и человек начинает втирать их в кожу, они лопаются, и питательные вещества проникают прямо в кожу.

    Специалисты заметили, что не происходит никакого взаимодействия между кремом и окружающей средой, и между веществами, содержащимися в микрокапсулах до тех пор, пока капсула не лопнула. В микрокапсулы можно поместить все, что угодно: любые натуральные или искусственные витамины для кожи, вещества, которые употребляют для ухода за кожей, и тому подобное. Все они в полной мере сохранят свои целебные свойства, сколько бы им не пришлось пробыть внутри микрокапсул.

    medicinform.net

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