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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Длинноруким слабоумие не грозит
    Опубликовано: 2017-07-01 10:24:09

    Длинноногие и длиннорукие люди реже страдают болезнью Альцгеймера и другими формами возрастной деменции. К такому выводу пришли американские ученые по результатам исследования с участием 2798 человек.

    Тина Хуан и ее коллеги из Университета Тафта проводили измерение длины голеней и размаха рук добровольцев. Все участники исследования были американцами, преимущественно белыми, средний возраст которых составлял 72 года.

    За пять лет наблюдений у 480 человек была диагностирована деменция. Проанализировав данные, ученые выяснили, что женщины с наименьшими показателями размаха рук заболевали болезнью Альцгеймера на 72% чаще тех, кто имел набольшие показатели.

    Риск других форм деменции у таких женщин повышался на 42%. Длина голеней также влияла на частоту развития заболевания: увеличение этого показателя на каждые 2,5 сантиметра сопровождалось уменьшением риска болезни Альцгеймера на 22%, других форм деменции - на 16%, сообщили исследователи.

    У мужчин эта зависимость была выражена в меньшей степени и определялась лишь одним показателем – размахом рук. Увеличение размаха рук на 2,5 сантиметра сопровождалось снижением риска деменции и болезни Альцгеймера на 6-7%.

    Ученые отметили, что длина рук и ног человека зависит не только от наследственных факторов, но и от факторов окружающей среды. Такие показатели как длина голени и размах рук могут служить индикатором недостаточного или неполноценного питания в раннем детском возрасте. Эти же факторы могут оказывать влияние на развитие головного мозга, а в пожилом возрасте определять восприимчивость к болезни Альцгеймера.

    Ранее аналогичные данные были получены в отношении корейской популяции. Последнее исследование подтвердило, что увеличение длины конечностей приводит к снижению риска старческого слабоумия также и у жителей западных стран, сообщила Хуан.

    medicinform.net

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