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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Скрининг рака груди в молодом возрасте не нужен
    Опубликовано: 2017-07-01 08:44:12

    В результате нового исследования ученые заявили, что даже при наличии в семье случаев заболевания раком молочной железы, не стоит проходить в молодом возрасте скрининг на рак груди, сообщает Reuters.

    Специалисты считают, что есть факторы, по которым врач может определить, нужно делать скрининг или нет. Рак молочных желез — распространенное заболевание. 25-30% случаев заболевания встречаются в семьях, где кто-то уже болел раком груди, но во многих случаях можно заболеть самостоятельно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые считают, что если у вас есть близкие родственники: мать, сестра или дочь с диагнозом рака молочных желез, то чаще всего заболевание может возникнуть в возрасте 40-50 лет. Для более полного представления эксперты провели исследование среди 1987 женщин, у которых были сестры с диагнозом рака груди. У некоторых из участниц тоже был рак молочных желез на период исследования.

    Специалисты идентифицировали четыре семейных фактора, которые связаны с возникновением рака молочных желез в молодом возрасте:

    • как минимум два случая заболевания среди родственников первого колена;


       

    • как минимум два случая заболевания среди родственников первого и второго колена моложе 50 лет;


       

    • как минимум один случай заболевания среди родственников первого или второго колена моложе 40 лет;


       

    • любой случай рака у родственников, касающийся двух грудей;

    Женщины, у которых было не менее двух факторов риска, были подвержены риску на 11% больше в возрасте до 30 лет, чем те у кого этих факторов не было. А в возрасте от 40 до 50 лет наличие двух или более факторов повышало риск возникновения заболевания в пять раз.

    По мнению специалистов, рак молочной железы крайне редко встречается в молодом возрасте. По этой причине процедура скрининга не всегда нужна. Ученые советуют регулярно консультироваться с врачом и наблюдать за состоянием здоровья своих родственников, чтобы правильно оценить степень риска.

    medicinform.net

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