Шоколад не вызывает зависимости, а мороженое снимает стресс Опубликовано: Дети и многие взрослые очень любят мороженое. Оказывается, секрет кроется в том, что молоко и сливки содержат триптофан — эффективный природный транквилизатор, который успокаивает нервную систему, снимает стресс и поднимает настроение, утверждают ученые.



Нередко мороженое украшают шоколадом, но долгое время считалось, что сладкое лакомство воздействует на мозг подобно наркотику. Такое заключение когда-то сделал калифорнийский фармаколог Пианелли и его коллеги, которые обнаружили в составе какао бобов вещество, сходное с некоторыми компонентами марихуаны.



Однако недавнее исследование американских ученых из института биохимии показало, что концентрация вещества, о котором говорил Пианелли, очень низкая, и большая часть его разлагается еще в желудке, так и не достигнув мозга.



Другая группа исследователей обнаружила в шоколаде вещество, схожее по свойствам с гормоном адреналином. Оно повышает кровяное давление, делает пульс более частым, то есть является природным стимулятором, как и кофеин. По сути, мороженое и шоколад имеют противоположное воздействие на организм человека, заметили эксперты. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

