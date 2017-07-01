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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шоколад не вызывает зависимости, а мороженое снимает стресс
    Опубликовано: 2017-07-01 08:04:11

    Дети и многие взрослые очень любят мороженое. Оказывается, секрет кроется в том, что молоко и сливки содержат триптофан — эффективный природный транквилизатор, который успокаивает нервную систему, снимает стресс и поднимает настроение, утверждают ученые.

    Нередко мороженое украшают шоколадом, но долгое время считалось, что сладкое лакомство воздействует на мозг подобно наркотику. Такое заключение когда-то сделал калифорнийский фармаколог Пианелли и его коллеги, которые обнаружили в составе какао бобов вещество, сходное с некоторыми компонентами марихуаны.

    Однако недавнее исследование американских ученых из института биохимии показало, что концентрация вещества, о котором говорил Пианелли, очень низкая, и большая часть его разлагается еще в желудке, так и не достигнув мозга.

    Другая группа исследователей обнаружила в шоколаде вещество, схожее по свойствам с гормоном адреналином. Оно повышает кровяное давление, делает пульс более частым, то есть является природным стимулятором, как и кофеин. По сути, мороженое и шоколад имеют противоположное воздействие на организм человека, заметили эксперты.

    medicinform.net

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