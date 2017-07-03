НКРЭКУ утвердила «зеленые» тарифы на электроэнергию Опубликовано: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла постановления "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования" и "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств", передает корреспондент УНН.

Отмечается, что при расчетах зеленых тарифов был учтен средний курс евро по состоянию с 31 мая 2017 года по 29 июня 2017 года - 29,25 грн за 1 евро.

При обсуждении этого вопроса в НКРЭКУ отметили, что зеленые тарифы для субъектов хозяйствования выросли относительно третьего квартала 2016 почти на 5% из-за роста курса евро.

Для субъектов хозяйствования, которые производят электрическую энергию из энергии ветра, мощность которых не превышает 600 кВт, введенных по 31 марта 2013 года, тариф составляет 189,01 коп. за кВт/ч, для тех субъектов хозяйствования, мощность которых превышает 2000 кВт, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2014 года, - 330,78 коп. за кВт/ч.

При этом для тех ветроэлектростанций, мощность которых превышает 2000 кВт, введенных в эксплуатацию с 1 января по 31 декабря 2016 года, - 297,70 коп. за кВт/ч, а с учетом 10% надбавки за использование оборудования украинского производства - 327,47 коп. за кВт/ч.

Для субъектов хозяйствования, которые производят электрическую энергию из биомассы и биогаза, тариф - 362,28 коп. за кВт/ч.

Для субъектов хозяйствования, которые производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения наземными объектами, введенных в эксплуатацию по 31 марта 2013 года, тариф составляет 1360,91 коп. за кВт/ч., по 31 декабря 2014 года - 992,33 коп. за кВт/ч, с 1 января по 30 июня 2015 года - 893,09 коп. за кВт/ч, с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 496,16 коп. за кВт/ч, с 1 января по 31 декабря 2016 года - 467,81 коп. за кВт/ч, а с учетом 5% надбавки за использование оборудования украинского производства - 491,2 коп. за кВт/ч, с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 - 439,46 коп. за кВт/ч.

Для солнечных электростанций, мощность которых более 10 МВт, введенных в эксплуатацию по 31 марта 2013 тариф составляет 756,06 коп. за кВт/ч.

Для солнечных электростанций, которые вмонтированы на крышах и фасадах зданий, мощность которых превышает 100 кВт, введенных в эксплуатацию по 31 марта 2013 года, тариф - 1304,2 коп. за кВт/ч., по 31 декабря 2014 года - 1020,68 коп. за кВт/ч.

Для солнечных электростанций, которые вмонтированы на крышах и фасадах зданий, мощность которых менее 100 кВт, введенных в эксплуатацию по 31 марта 2013 тариф - 1247,5 коп. за кВт/ч, по 31 декабря 2014 года - 1049,03 коп. за кВт/ч., с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 943,05 коп. за кВт/ч.

Для солнечных электростанций, которые вмонтированы на крышах и фасадах зданий независимо от мощности, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года, - 527,67 коп. за кВт/ч, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 504,04 коп. за кВт/ч, с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года - 478,84 коп. за кВт/ч.

Для микро- и мини-гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию по 31 марта 2013 по 31 декабря 2014 года, НКРЭКУ установила зеленый тариф - 340,23 коп. за кВт/ч.

Для мини-гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 года, - 453,64 коп. за кВт/ч, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 - 407,19 коп. за кВт/ч, с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 года - 567,04 коп. за кВт/ч.

Для микро-гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию с 1 января 2015 года, по 31 декабря 2019 - 510,34 коп. за кВт/ч., а с учетом 5% надбавки за использование оборудования украинского производства - 535,86 коп. за кВт/ч., с учетом 10% надбавки - 561,37 коп. за кВт/ч.

Тарифы указаны без учета НДС. Елена Вечеровская Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

