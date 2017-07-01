В больших городах люди живут дольше Опубликовано: Вопреки устоявшемуся мнению о снижении продолжительности жизни жителей мегаполисов, ученые заметили обратную тенденцию. Продолжительность жизни людей, проживающих в больших городах, стала увеличиваться за последние годы, хотя экологическая обстановка лучше не становится.



К примеру, в Португалии люди, живущие в крупных промышленных городах, живут в среднем больше на 10 лет, чем жители горных районов. Такая же тенденция была замечена в российской столице. Москва — один из самых шумных и грязных городов мира, но продолжительность жизни в мегаполисе выросла в среднем на 9 лет за последние годы. Получается, что дело отнюдь не только в экологии.



По мнению специалистов, от окружающей среды, конечно, зависит многое. Те, кто живет рядом с крупными промышленными предприятиями, чаще болеют бронхиальной астмой, у них повышается риск развития онкологии и аллергии. Но для большей части людей, по данным ВОЗ, основная угроза – сердечно-сосудистые заболевания. Врядли ключевую роль в их развитии играет городской воздух.



Оказывается, на продолжительность жизни сильно влияют множество других факторов. В первую очередь – качество медицинского обслуживания, большие зарплаты и комфортные бытовые условия. Тут, конечно, преимущества большого города видны невооруженным глазом.



Также уровень образования играет важную роль, так как образованные люди, как показали исследования, живут дольше необразованных. А основное количество выпускников высших учебных заведений чаще всего оседает в больших городах. Дело в том, что образованные люди хорошо осознают факторы, сокращающие человеку жизнь: курение, алкоголь, отсутствие спортивных нагрузок, неправильное питание.



Конечно, все это лишь статистика. И она нужна не для того, чтобы доказать, что в провинции «жизни нет». Мораль в другом: очень многое мы можем сделать для себя сами вне зависимости от внешних обстоятельств, пополнив ряды горожан-долгожителей.

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