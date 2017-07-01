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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ленивыми рождаются
    Опубликовано: 2017-07-01 06:34:22

    Британские ученые выяснили почему среди нас есть трудяги и лентяи. Как обычно, виной всему оказались наши гены.

    Исследователи провели эксперимент на грызунах и выяснили, что у подопытных мышей есть 20 участков генома, отвечающих за лень. Если обычные мыши за день пробегали в колесе от 5 до 10 км, то ленивые – лишь полкилометра. Как сообщают ученые, чтобы не бегать, одна из ленивых мышей сложила в колесо опилки и превратила его в кровать. Теперь, зная, где находятся гены лени у мышей, ученые надеются отыскать их и у человека. А возможно даже удастся сделать из лентяя трудягу. Но это уже отдаленное будущее генетики.

    Специалисты также выяснили, что домосед - тоже наследственное. В ходе эксперимента те же ученые обнаружили в геноме грызунов шесть вариантов гена, отвечающего за физическую активность. Оказалось, обнаруженный ген участвует в регуляции работы мышц, при этом у домоседов обменные процессы в мышцах протекают гораздо медленнее, чем у их активных собратьев. Ученые уверены, что аналогичным образом регулируется мышечная работа у человека. По этой причине не стоит злиться на домоседов, они не виноваты - это гены, шутят ученые.

    medicinform.net

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