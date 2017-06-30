Размножение ВИЧ остановили с помощью РНК интерференции

Американские ученые разработали принципиально новый метод борьбы с ВИЧ-инфекцией, основанный на использовании механизма РНК-интерференции –избирательного отключения отдельных генов при помощи интерферирущих РНК. Новая методика успешно опробована на мышиных моделях ВИЧ-инфекции.

РНК-интерференция – универсальный способ регуляции активности генов у живых существ. В 2006 году впервые описавшие этот процесс исследователи Эндрю Файр и Крэйг Меллоу были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Возбудители вирусных инфекций используют для размножения аппарат репликации ДНК клеток хозяина. Знание принципов РНК-интерференции теоретически позволяет остановить размножение вируса при помощи избирательного отключения используемых им генов. Впрочем, во избежание тяжелых побочных реакций, для этого необходимо найти способы избирательной доставки интерферирующих РНК в инфицированные клетки.

Исследователи из Медицинской школы Гарварда под руководством Прити Кумара (Priti Kumar) решили эту проблему при помощи синтетических антител, обладающих избирательным сродством к Т-лимфоцитам. Эти клетки являются главной мишенью вируса иммунодефицита человека. Таким образом ученым удалось обеспечить доставку в Т-лимфоциты интерферирующих РНК, способных блокировать активность трех генов. Один из этих генов кодирует белок, используемый вирусом для проникновения в клетку, два других встраиваются самим вирусом в геном человека и кодируют вирусные белки.

Эффективность новой методики проверили на мышиной модели ВИЧ-инфекции. Обычные мыши не могут заражаться ВИЧ, поэтому для лабораторных исследований используются иммунодефицитные животные с пересаженным стволовыми клетками костного мозга человека. Из этих клеток развиваются различные типы клеток человеческой иммунной системы, являющиеся мишенью для ВИЧ.

При отсутствии лечения ВИЧ быстро размножался в клетках мышей, что приводило к быстрой гибели Т-лимфоцитов. Однако внутривенное введение соединенных с антителами интерферирующих РНК практически остановило размножение вируса у ряда животных.

Исследователи подчеркивают, что в настоящее время опробованная ими методика находится на начальных стадиях разработки, и для подтверждения ее эффективности необходимы новые, более развернутые лабораторные исследования. В будущем же новый метод борьбы с ВИЧ может быть использован для лечения больных, которым не помогает стандартная антиретровирусная терапия.

medicinform.net