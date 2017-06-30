У людей, которые получали низкие оценки в школе, повышен риск возникновения шизофрении, утверждают британские ученые.
Британские ученые провели исследование, в котором приняли участие 900 тыс детей, рожденных в период с 1973 по 1983 год. Возраст участников составил 15-16 лет. Ученые попытались найти подростков с предрасположенностью к возникновению шизофрении в будущем. Оказалось, что низкая успеваемость в школе является одним из признаков возникновения этого заболевания в последующие годы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Шизофрения — психическое расстройство, характеризующееся ухудшением восприятия окружающей действительности и значительной социальной дисфункцией. Нередко в последнее время этим заболеванием страдают подростки.
По мнению специалистов, низкий уровень интеллекта не является обязательным критерием, так как даже при высоком уровне интеллекта в силу проявления ранних признаков шизофрении человек может страдать проблемами с концентрацией внимания и восприятия информации. Ученые считают, что результаты исследования позволят определять группу риска за несколько лет до того, как будет поставлен диагноз. Ранняя профилактика заболевания может помочь предотвратить его, подчеркнули эксперты.
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Низкая успеваемость в школе может являться ранним признаком шизофрении
Опубликовано: 2017-06-30 21:24:42
У людей, которые получали низкие оценки в школе, повышен риск возникновения шизофрении, утверждают британские ученые.
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