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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Низкая успеваемость в школе может являться ранним признаком шизофрении
    Опубликовано: 2017-06-30 21:24:42

    У людей, которые получали низкие оценки в школе, повышен риск возникновения шизофрении, утверждают британские ученые.

    Британские ученые провели исследование, в котором приняли участие 900 тыс детей, рожденных в период с 1973 по 1983 год. Возраст участников составил 15-16 лет. Ученые попытались найти подростков с предрасположенностью к возникновению шизофрении в будущем. Оказалось, что низкая успеваемость в школе является одним из признаков возникновения этого заболевания в последующие годы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Шизофрения — психическое расстройство, характеризующееся ухудшением восприятия окружающей действительности и значительной социальной дисфункцией. Нередко в последнее время этим заболеванием страдают подростки.

    По мнению специалистов, низкий уровень интеллекта не является обязательным критерием, так как даже при высоком уровне интеллекта в силу проявления ранних признаков шизофрении человек может страдать проблемами с концентрацией внимания и восприятия информации. Ученые считают, что результаты исследования позволят определять группу риска за несколько лет до того, как будет поставлен диагноз. Ранняя профилактика заболевания может помочь предотвратить его, подчеркнули эксперты.

    medicinform.net

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