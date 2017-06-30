Программа, предупреждающая людей с заболеваниями легких о влиянии погоды, оказала положительный эффект и сократила случаи госпитализации на одну пятую, сообщили британские исследователи.
В этой программе приняли участие 8000 пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких, которых лечили различными методами. По мнению специалистов, холодная погода является очень вредным фактором для этой группы пациентов, и резкие похолодания могут вызывать обострения.
Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – болезнь, поддающаяся профилактике и лечению, характеризующаяся ограничением воздушного потока через дыхательные пути, которое не является полностью обратимым. Нарушение проходимости дыхательных путей, как правило, прогрессирует и связано с патологическим воспалительным ответом легких на воздействие вредных частичек или газов, прежде всего табакокурения, а также холодного воздушного потока. Только в Великобритании этим заболеванием страдают свыше 900 тыс. человек.
Также холодный воздух усугубляет проявления инфекционных заболеваний дыхательных путей, сужая их, что в свою очередь затрудняет процесс дыхания, сообщают ученые. Инфекционные заболевания дыхательных путей чаще всего бывают зимой.
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Резкие похолодания опасны при заболеваниях легких
Опубликовано: 2017-06-30 20:44:59
Программа, предупреждающая людей с заболеваниями легких о влиянии погоды, оказала положительный эффект и сократила случаи госпитализации на одну пятую, сообщили британские исследователи.
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