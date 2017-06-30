Резкие похолодания опасны при заболеваниях легких Опубликовано: Программа, предупреждающая людей с заболеваниями легких о влиянии погоды, оказала положительный эффект и сократила случаи госпитализации на одну пятую, сообщили британские исследователи.



В этой программе приняли участие 8000 пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких, которых лечили различными методами. По мнению специалистов, холодная погода является очень вредным фактором для этой группы пациентов, и резкие похолодания могут вызывать обострения.



Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – болезнь, поддающаяся профилактике и лечению, характеризующаяся ограничением воздушного потока через дыхательные пути, которое не является полностью обратимым. Нарушение проходимости дыхательных путей, как правило, прогрессирует и связано с патологическим воспалительным ответом легких на воздействие вредных частичек или газов, прежде всего табакокурения, а также холодного воздушного потока. Только в Великобритании этим заболеванием страдают свыше 900 тыс. человек.



Также холодный воздух усугубляет проявления инфекционных заболеваний дыхательных путей, сужая их, что в свою очередь затрудняет процесс дыхания, сообщают ученые. Инфекционные заболевания дыхательных путей чаще всего бывают зимой. Исследователи отмечают рост смертельных случаев среди болеющих ХОЗЛ примерно через 12 дней после резкого понижения температуры, поэтому одним из элементов лечения должно быть предупреждение больных о резких похолоданиях, что позволит защитить их от обострения и случаев смерти. Специалисты считают, что программа должна получить более широкое использование. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

