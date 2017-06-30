  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Склонность к табакокурению можно определить по первой сигарете
    Опубликовано: 2017-06-30 18:04:42

    У большинства людей первая никотиновая затяжка вызывает неприятные ощущения, кашель и даже тошноту, а некоторые чувствуют при этом приятные ощущения. Ученые решили выяснить почему ощущения такие разные.

    Ученые провели исследование и выяснили, что на первые ощущения при курении влияет генотип человека. Люди, которые испытывали приятные ощущения при первой затяжке, были носителями гена, который влияет не только на быстрое возникновение зависимости, но и на возникновение рака легких, сообщили ученые.

    Исследователи заявили, что у носителей такого измененного гена повышен риск возникновения рака легких по сравнению с другими курильщиками.

    В ходе исследования ученые выяснили, что при воздействии на рецепторы крыс веществом допамином, специалисты смогли оказывать воздействие, получая положительную или отрицательную реакцию у крыс на первое попадание никотина в их организм.

    Затем ученые провели исследование на людях, в котором приняли участие 435 человек. Некоторые из участников пробовали курить, но не продолжили пагубную привычку, а некоторые курили не менее 5 сигарет в день последние 5 лет.

    В результате выяснилось, что у курильщиков наиболее часто встречаются изменения в гене CHRNA5, чем у тех кто не продолжил курить. По мнению специалистов, это открытие можно будет использовать для диагностики склонности к курению и создания новых способов лечения путем воздействия на ген CHRNA5.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.