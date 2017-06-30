Склонность к табакокурению можно определить по первой сигарете Опубликовано: У большинства людей первая никотиновая затяжка вызывает неприятные ощущения, кашель и даже тошноту, а некоторые чувствуют при этом приятные ощущения. Ученые решили выяснить почему ощущения такие разные.



Ученые провели исследование и выяснили, что на первые ощущения при курении влияет генотип человека. Люди, которые испытывали приятные ощущения при первой затяжке, были носителями гена, который влияет не только на быстрое возникновение зависимости, но и на возникновение рака легких, сообщили ученые.



Исследователи заявили, что у носителей такого измененного гена повышен риск возникновения рака легких по сравнению с другими курильщиками.



В ходе исследования ученые выяснили, что при воздействии на рецепторы крыс веществом допамином, специалисты смогли оказывать воздействие, получая положительную или отрицательную реакцию у крыс на первое попадание никотина в их организм.



Затем ученые провели исследование на людях, в котором приняли участие 435 человек. Некоторые из участников пробовали курить, но не продолжили пагубную привычку, а некоторые курили не менее 5 сигарет в день последние 5 лет.



В результате выяснилось, что у курильщиков наиболее часто встречаются изменения в гене CHRNA5, чем у тех кто не продолжил курить. По мнению специалистов, это открытие можно будет использовать для диагностики склонности к курению и создания новых способов лечения путем воздействия на ген CHRNA5. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

