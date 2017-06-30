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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Послы стран ЕС одобрили СА с Украиной
    Опубликовано: 2017-06-30 17:00:04

    Постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной, сообщает Радио Свобода.

    Министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить документ 11 июля. Соглашение вступит в силу 1 сентября.

    Долгое время единственной страной, которая не давала одобрения на вступление в силу соглашения с Украиной, были Нидерланды. Будущее документа оставалось неясным после того, как 61 процент участников референдума в апреле 2016 высказался против соглашения с Украиной. При этом референдум носил консультативный. После этого Брюссель пообещал, что соглашение не станет основанием для принятия Украины в ЕС или для военной помощи Киеву. Тогда парламент Нидерландов ратифицировал соглашение.

    Инф. for-ua.com

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