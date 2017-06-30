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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бег: эффективный способ борьбы со старостью
    Опубликовано: 2017-06-30 16:24:01

    Регулярные пробежки способны замедлить процесс старения, утверждают американские ученые.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 500 человек преклонного возраста, занимающиеся бегом. Исследование продолжалось в течение 20 лет. Специалисты сравнили участников с подобной группой людей по возрасту, которые не занимались бегом.

    За девятнадцать лет исследования умерло 34% людей, которые не бегали, и 15% участников, занимающихся регулярными пробежками, сообщили ученые. В двух группах с возрастом появилось большое количество инвалидов, но в группе бегунов в среднем случаи получения инвалидности происходили на 16 лет позже. Важным было и то, в какой одежде бегали исследуемые, особенно это касалось удобной обуви. Как известно, некачественная обувь при занятиях бегом может привести к серьезным проблемам с суставами ног, потому важно обратить на это в период занятий особое внимание. Специалисты рекомендуют не экономить на обуви, покупая изделия проверенных производителей. Правильный подход к организации занятий - половина успеха, все это вместе способствовало уменьшению количества инвалидностей с возрастом. Так, разрыв в состоянии здоровья между двумя группами продолжал увеличиваться среди участников в возрасте 80 лет.

    По мнению специалистов, занятия бегом, приблизительно 4 часа в неделю, не только снижают количество сердечно-сосудистых заболеваний и случаев смерти, но также снижают риск смерти от рака, неврологических заболеваний, инфекций и других болезней.

    Ученые считают, что люди в молодом возрасте чаще передвигаются и ведут активный образ жизни, по этой причине занятия бегом очень важны для людей в преклонном возрасте. Регулярные пробежки дадут им возможность прожить дольше и болеть реже, подчеркнули специалисты.

    medicinform.net

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