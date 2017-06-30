Офисная клавиатура может быть опасна для здоровья Опубликовано: Офисные клавиатуры являются источником скопления вредных бактерий, которые вызывают пищевые отравления, сообщили британские ученые.



Лондонские специалисты по микробиологии провели исследование в офисах на наличие бактерий, вызывающих пищевые отравления. Результаты были весьма неожиданными даже для самих ученых, так как часть компьютерных клавиатур оказались настоящим скоплением вредных бактерий, несущих угрозу здоровью.



Ученые обнаружили в ходе проверки клавиатуру, количество микробов на которой было в пять раз больше, чем на сидении унитаза офисного туалета. Это значение в 150 раз превышает максимально допустимое количество бактерий.



Такая аппаратура в офисе может стать источником распространения различных заболеваний среди сотрудников, считает Питер Уилсон, специалист по микробиологии больницы при Университетском колледже Лондона.



Основной причиной такого запущенного состояния клавиатур является несоблюдение простых правил гигиены: офисные работники не только обедают, не отходя от компьютера, но и элементарно забывают мыть руки после посещения туалета.



Аналогичное исследование было проведено в США в прошлом году. Американские работники оказались еще более неопрятными, чем британские: их компьютерные столы содержали в 400 раз больше бактерий по сравнению с сиденьем офисного унитаза. Примечательно, что рабочие места женщин оказались в 3-4 раза грязнее, чем у мужчин.

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