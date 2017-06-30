Проблемы со слухом возникают чаще, чем мы думаем Опубликовано: Согласно результатам исследования, потеря слуха среди американцев является куда более распространенным явлением, чем считалось ранее, считают ученые.



Специалисты проанализировали данные исследования, проводившегося с 1999 по 2004 годы, в котором приняли участие 5742 человека в возрасте от 20 до 69 лет. За период исследования слух снизился у 16,1% участников. Снизился слух в спектре разговорной речи на одно или оба уха.



Потеря слуха, особенно на высоких частотах, была обнаружена у 8,5% людей в возрасте от 20 до 29 лет и у 17% людей в возрасте от 30 до 39 лет. Мужчины в 5,5 раз чаще по сравнению с женщинами становились жертвами недуга. Мужчины европеоидной расы и латиноамериканского происхождения имели наивысший риск развития заболевания. Напротив, риск потери слуха среди мужчин-афроамериканцев был на 70% ниже.



Доктор Yuri Agrawal из госпиталя в Балтиморе отметил, что снижение слуха наблюдалось в основном у участников, которые курили, были подвержены воздействию шумов и имели риск развития сердечно-сосудистых событий. Исследование было опубликовано в журнале Archives of Internal Medicine.



По мнению ученых, результаты исследования говорят о том, что скрининг, проведенный в молодом возрасте – один из основных методов, направленных на профилактику потери слуха путем принятия профилактических мер по предотвращению пагубных влияний на орган слуха в дальнейшем. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

