Трамп согласился продавать Украине уголь

Президент США готов продавать уголь Украине и другим странам, у которых есть в этом потребность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы продавать уголь Украине и другим странам, у которых "есть в этом потребности". Об этом он сказал во время выступления в Министерстве энергетики США.

"Украина говорила нам, что нуждается сейчас в миллионах метрических тонн" этого сырья, подчеркнул Трамп. По его словам, есть еще целый ряд стран, где также видят необходимость в поставках этого энергоресурса.

"Мы хотим продавать его им", - отметил президент США.

Он также оговорился, что Минфин США постарается устранить финансовые барьеры, мешающие Вашингтону вкладывать средства в работающие на угле тепловые электростанции за пределами страны.

25 июня президент Петр Порошенко сообщил, что министр энергетики США Рик Перри в августе посетит Украину с рабочим визитом.



ЛIГАБiзнесIнформ