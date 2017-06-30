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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп согласился продавать Украине уголь
    Опубликовано: 2017-06-30 09:00:28

    Президент США готов продавать уголь Украине и другим странам, у которых есть в этом потребность.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы продавать уголь Украине и другим странам, у которых "есть в этом потребности". Об этом он сказал во время выступления в Министерстве энергетики США.

    "Украина говорила нам, что нуждается сейчас в миллионах метрических тонн" этого сырья, подчеркнул Трамп. По его словам, есть еще целый ряд стран, где также видят необходимость в поставках этого энергоресурса.

    "Мы хотим продавать его им", - отметил президент США.

    Он также оговорился, что Минфин США постарается устранить финансовые барьеры, мешающие Вашингтону вкладывать средства в работающие на угле тепловые электростанции за пределами страны.

    25 июня президент Петр Порошенко сообщил, что министр энергетики США Рик Перри в августе посетит Украину с рабочим визитом.
     
    ЛIГАБiзнесIнформ

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