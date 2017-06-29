Семена цветов из Голландии - радость каждого цветовода

Чтобы завести цветник у дома и ежегодно радовать себя ярким и красивым цветением интересных растений стоит немало потрудиться. И не только над подготовкой и уходом за цветами - особо важным моментом является выбор семян для высадки. Конечно, всегда проще приобрести рассаду понравившихся растений, и переживать останется только о том, как она примется в новом грунте. Но, если вы пройдете полный цикл жизни цветка от проращивания до первого плодоношения, вы сможете уверенно назвать себя опытным цветоводом.

Как выбрать качественные семена?

Покупая семена для проращивания цветов, опытный садовод знает - далеко не все из них будут пророщены. Такова уж природа: даже в идеальных условиях очень мала вероятность того, что 100% из них станут ростками. Поэтому важно очень тщательно подходить к вопросу выбора семян - чем они качественнее, тем большая их часть даст жизнь будущим растениям.

Чтобы купить хорошие семена, стоит соблюдать несколько важных правил:

Избегайте покупок в неспециализированных точках продаж. Даже если цены выглядят более привлекательно и другие товары у этого продавца были хорошего качества - при покупке семян рекомендуется обращаться только в те магазины, которые ориентированы исключительно на продукцию такого рода. Там вы сможете и получить консультацию от специалиста, и быть уверенными в том, что вам продают только то, что нужно. Специализированные магазины всегда обладают необходимыми документами, которые подтверждают соответствие распространяемой продукции необходимым стандартам качества. Внимательно изучайте упаковку. На ней должны быть указаны:название и реквизиты производителя;фото растения, краткие правила ухода за ним, небольшое описание агрокультуры;название сорта на русском и латинском;масса или количество семян. Лучший вариант - когда указано, сколько семян в упаковке, так удобнее планировать примерное количество будущих растений; срок годности; стандарты (ГОСТ и т.д), которым отвечают семена; номер партии. Будьте бдительны в выборе растений: не стоит покупать подозрительную “экзотику”. вроде яблоко-земляники или крупноплодной черники: подобная “небывалость” - всего лишь мошенничество. Опять же, подобного можно избежать, обращаясь лишь к проверенным и квалифицированным продавцам. Выбирая импортные семена, внимательно изучайте все детали - перевод иногда может иметь ошибки, поэтому ключевые моменты (цифры, что касаются условий проращивания, срок годности и так далее) стоит смотреть непосредственно на упаковке.

Семена цветов из Голландии обладают высоким уровнем всхожести, хорошей сопротивляемостью негативным факторам внешней среды и стойкостью ко многим заболеваниям. Поэтому, если приобрести действительно качественный продукт, результат в виде невероятно красивых и здоровых цветов вас приятно удивит в будущем.