Атомная энергетика поможет сохранить планету для других поколений Опубликовано: Выработка более чем 60 % электроэнергии в Украине зависит от атомной энергетики, поэтому ее успешное функционирование является одним из необходимых условий обеспечения энергетической безопасности страны. Украинские эксперты уверенны, что, благодаря надежности и безопасности атомной энергетики, новые аварии, такие как Чернобыльская или Фукусимская, практически исключены.

«Сегодня, несмотря на печальный опыт Чернобыльской катастрофы, атомная энергетика развивается и является надежной и безопасной» - считает Почетный президент Украинского ядерного общества Владимир Бронников - «В целом все страны, которые имеют для этого ресурсы, хотят заниматься атомной энергетикой. Во-первых, это поможет сохранить климат Земли и уменьшить существующую проблему загрязнения углекислым газом, а во-вторых, сохранить органические ресурсы и планету для других поколений».

По его словам, сейчас все страны, начиная от Китая и заканчивая Украиной, эксплуатируют блоки поколений 2 и 2+ (поколения расцениваются по категориям безопасности и надежности, например, реактор РБМК на Чернобыльской АЭС принадлежал к первому поколению), которые отрабатывают свой срок и в процессе продления срока эксплуатации их повышают условно до поколения 3. Эксперт уточнил, что МАГАТЭ разрешает эксплуатировать такие реакторы до окончания полученной лицензии при соблюдении всех требований безопасности.

В свою очередь, доцент кафедры АЭС Одесского национального политехнического университета Олег Зотеев считает, что современные решения в атомной энергетике предполагают усовершенствования систем безопасности, начиная от улучшения принципов радиационного мониторинга, использования новых материалов для оболочек тепловыделяющих элементов и до улучшения систем охлаждения корпуса реактора. «Сейчас достигнута высокая степень надежности для новых разрабатываемых блоков: с помощью различных систем безопасности достигнут показатель 1 аварийного инцидента на миллион лет работы реактора. Это с очень большой степенью уверенности позволяет утверждать, что новые аварии, такие как Чернобыльская или Фукусимская, практически исключены» - утверждает эксперт.

В обозримом будущем человечество объективно не сможет обойтись без атомной энергии, поэтому ее технологии необходимо постоянно развивать с целью повышения безопасности. Над этим постоянно работают основные мировые производители - Америка в лице Westinghouse, Россия в лице Росатома, Франция в лице AREVA, а также более мелкие игроки, как Канада, Южная Корея и Китай.

«К сожалению, Украина в плане атомной энергетики ушла даже не на второй, а на третий план. Мы сейчас в состоянии надежно эксплуатировать действующие блоки и продлевать их сроки эксплуатации, но не способны создавать ничего нового. Все разговоры о том, что наша страна будет развивать эту отрасль, к сожалению, пока не подкреплены действиями» - резюмировал Владимир Бронников. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

