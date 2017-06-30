Мускулы можно накачать силой духа

Американские медики доказали, что укрепить мускулы можно не только за счёт физических нагрузок, но и за счёт «воображаемых» тренировок. Одна мысль о силовых нагрузках укрепляет мускулы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Проводившиеся ранее исследования уже показали, что результат тренировок, например, одной половины тела, обязательно сказывается и на состоянии другой половины, т.е. поступающий от головного мозга сигнал к нетренируемой части тела усиливается, даже если тренировки и не происходит.



30 молодых и здоровых взрослых людей разбили на три группы. Одна из групп занималась «воображаемой» тренировкой мышц мизинца, другая – локтевой мышцы. Участники третьей группы не делали упражнений в воображении. Занятия проводились по 15 минут в день, 5 дней в неделю, в течение 12 недель. Участники эксперимента должны были думать о тренировке как можно более отчетливо, представляя в деталях процесс «накачивания» мускулов. А тренируемые участки были специально закреплены, чтобы «воображаемое» действие не превратилось в реальное.

В результате эксперимента сила мизинца участников первой группы увеличилась на 35%, у членов второй группы локоть стал сильнее на 13,4%. Сила участников третьей группы осталась без изменений. Учёные считают, что сила увеличивается за счёт улучшающейся способности мозга передавать сигналы мускулам

medicus.ru