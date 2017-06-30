Орехи — «хлеб будущего»

И. В. Мичурин называл орехи «хлебом будущего». Орехи и семечки чрезвычайно богаты жирами, белками, минеральными солями, витаминами, а некоторые углеводами. По калорийности они занимают одно из первых мест среди плодов.



Самые распространенные и любимые у нас семечки – это семечки подсолнуха и тыквы. При сильном поджаривании они теряют свои полезные свойства, так что их нужно только подсушивать, прокаливать. Многие диетологи относят семечки к разряду полноценной белковой пищи и поэтому считают их вечерней едой. Еще в большей степени все сказанное относится к орехам. Однако надо помнить, что свыше 100 г орехов в один прием организм не усваивает, и именно это количество удовлетворяет его суточную потребность в полноценном белке.



Содержание белка в грецких орехах – 15,6%, в фундуке – 19,9%, в миндале еще больше – 22,3%, то есть больше чем в мясе. Количество жира в орехах колеблется от 54,5% в миндале до 65,2% в грецких орехах. Что касается витаминов, то орехи являются хорошим источником витамина Е и витаминов группы В, а также ядра орехов – богатый источник минеральных солей. Содержащиеся в них медь, цинк, йод, селен, и молибден активизируют иммунные силы организма, повышают устойчивость к радиации, поддерживают функции щитовидной и вилочковой железы, стимулируют деятельность половых желез и охраняют наш мозг.

Рекомендуется съедать 5−6 грецких орехов или в пределах 30г других орехов.

Орехи перед употреблением всегда рекомендуют заливать водой вместе со скорлупой как минимум на несколько часов. При этом даже сморщенные пересушенные ядра могут стать полноценными, если орехи были достаточно вызревшими.

medicus.ru