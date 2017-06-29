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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американцы с детства увлекаются стероидами
    Опубликовано: 2017-06-29 19:44:48

    Кто не хочет иметь накачанное тело и быть похожим на любимых киногероев. По данным анти-допингового комитета США, многие жители страны с раннего детства употребляют анаболические стероиды. Такое заявление сделал глава комитета Терри Мэдден, выступая перед членами Сената.

    Дети и подростки, которые уже в юном возрасте мечтают о мышечной массе, начинают принимать способствующие этому вещества, нанося непоправимый вред своему здоровью Согласно статистике, 175 тысяч американских девушек и 350 тысяч американских юношей увлекаются стероидами. Причем некоторые из них начинают принимать их уже с одиннадцати лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По словам Мэддена, проблема страны заключается в отсутствии контроля за продажей и употреблением анаболиков – как среди простого населения, так и среди профессиональных спортсменов. Вместе с тем, прием стероидов может отразиться как на физическом так и на психическом здоровье ребенка.

    medicus.ru

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