Кто не хочет иметь накачанное тело и быть похожим на любимых киногероев. По данным
Дети и подростки, которые уже в юном возрасте мечтают о мышечной массе, начинают принимать способствующие этому вещества, нанося непоправимый вред своему здоровью Согласно статистике, 175 тысяч американских девушек и 350 тысяч американских юношей увлекаются стероидами. Причем некоторые из них начинают принимать их уже с одиннадцати лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
По словам Мэддена, проблема страны заключается в отсутствии контроля за продажей и употреблением анаболиков – как среди простого населения, так и среди профессиональных спортсменов. Вместе с тем, прием стероидов может отразиться как на физическом так и на психическом здоровье ребенка.
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Американцы с детства увлекаются стероидами
Опубликовано: 2017-06-29 19:44:48
Кто не хочет иметь накачанное тело и быть похожим на любимых киногероев. По данным
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