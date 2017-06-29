Всему свое время года: теперь это относится и к наступлению менопаузы

В исследовании Dr. Janos Garai и соавт. 102 женщины заполняли анонимный опросник с указанием времени года, в котором у них наступила менопауза. Первый «пик» пришелся на весну, особенно весеннее равноденствие, второй «пик» поменьше — на время осеннего равноденствия.

Ученые предполагают, что при наступлении менопаузы, помимо овариального резерва, имеют значение и другие факторы, как внутренние, так и средовые — длительность дня, температура и влажность, отличающиеся в разные времена года. Возможно, объяснением этому факту станет гормон мелатонин. Мелатонин содействует засыпанию, регулирует биологические часы, а также влияет на менструальный цикл женщины. Продукция мелатонина зависит от долготы дня.

Помимо времени наступления менопаузы, исследователи полагают, что на возникновение приливов также влияет время года, поскольку далеко не все женщины их испытывают. Ученые заметили, что никто раньше не искал связь между временем года начала менопаузы и наличием тяжелых и частых приливов.



medicus.ru