Поздняя беременность спасает от рака

Американские исследователи выяснили, что поздняя беременность помогает избежать рака яичника, сообщает Reuters.



В исследовании, проведенном Малкольмом Пайком (Malcolm Pike) и его коллегами из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California) приняли участие 477 больных раком яичника и 660 относительно здоровых женщин такого же возраста, расы и социального положения. Выяснилось, что женщины, рожавшие в возрасте от 35 до 58 лет заболевали гораздо реже, чем те, кто рожал последнего ребенка в молодости или вовсе не имел детей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

К примеру, если последняя беременность наступала до 25 лет — вероятность рака снижалась на 16 процентов. Если ребенок появлялся в возрасте от 25 до 30 лет опухоль возникала на 45 процентов реже по сравнению с жещинами, у которых никогда не было детей. Меньше всего случаев рака было зарегистрировано у многодетных матерей.



Ранее проведенные исследования показали, что рождение ребенка в позднем возрасте также снижает риск рака эндометрия. По мнению ученых, это связано с тем, что во время родов матка «очищается» от старых клеток, которые могли бы дать начало раковой опухоли. Не исключается, что профилактическую роль играет также гормон прогестерон, в большом количестве выделяющийся у беременных женщин.

Пайк и его коллеги считают, что низкая вероятность рака яичника при поздней беременности также может быть обусловлена гормональными сдвигами. Если эта гипотеза подтвердится, возможно, появятся медикаменты для профилактики этих опухолей.

Между тем, не следует забывать, что при поздней беременности значительно повышается риск осложнений как со стороны матери, так и со стороны плода. В частности, рождаются дети с синдромом Дауна

medicus.ru