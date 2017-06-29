  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пение лечит: советы
    Опубликовано: 2017-06-29 15:44:14

    Безусловно! И утвердительный ответ на этот вопрос можно найти уже в глубокой древности. Целебные свойства музыкальных звуков были известны еще древним индусам. Их опыт описал виднейший музыкант ХХ века, по духу суфийский мастер Хазрат Инайят Хан, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Основа звука – вибрации, которые производят своеобразный массаж организма и, в первую очередь, позвоночника. Человеческий организм – это звуковой генератор, каждая клетка которого находится в состоянии высокочастотной звуковой вибрации. При правильном пении звучание голоса входит в резонанс со всем организмом, чем и достигается целебный эффект не только для самого поющего, но и для его слушателей.


    А что называют правильным или целесообразным пением современные шейпинг-учёные, разрабатывающие «певческое» направление для нового класса оздоровительных технологий «Тело — Душа — Дух»?


    Это опора на верхнюю певческую форманту, так как только подобное пение позволяет вывести человека на подлинное оздоровительное звучание голоса

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.