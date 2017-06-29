Пение лечит: советы

Безусловно! И утвердительный ответ на этот вопрос можно найти уже в глубокой древности. Целебные свойства музыкальных звуков были известны еще древним индусам. Их опыт описал виднейший музыкант ХХ века, по духу суфийский мастер Хазрат Инайят Хан, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Основа звука – вибрации, которые производят своеобразный массаж организма и, в первую очередь, позвоночника. Человеческий организм – это звуковой генератор, каждая клетка которого находится в состоянии высокочастотной звуковой вибрации. При правильном пении звучание голоса входит в резонанс со всем организмом, чем и достигается целебный эффект не только для самого поющего, но и для его слушателей.



А что называют правильным или целесообразным пением современные шейпинг-учёные, разрабатывающие «певческое» направление для нового класса оздоровительных технологий «Тело — Душа — Дух»?



Это опора на верхнюю певческую форманту, так как только подобное пение позволяет вывести человека на подлинное оздоровительное звучание голоса

medicus.ru