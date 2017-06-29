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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Когда и для чего проводят узи брюшной полости
    Опубликовано: 2017-06-29 16:44:56

    Если вас тревожат боли в животике, верхней его части, завышенное газообразование, горечь во рту, при возникновении приступов опоясывающих болей либо тяжести и боли в правом подреберье. Узи брюшной полости очень информативное исследование, когда идет речь об обнаружении опухолей, скопления воды, камешков в органах брюшной полости:

    В каких случаях нужно обратиться к доктору за направлением на узи?Если вас тревожат боли в животике, верхней его части, завышенное газообразование, горечь во рту, при возникновении приступов опоясывающих болей либо тяжести и боли в правом подреберье, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Узи брюшной полостиочень информативное исследование, когда идет речь об обнаружении опухолей, скоплений воды, камнях в органах брюшной полости:

    • в печени для определения гепатитов, опухолей, цирроза печени, кист;
    • в желчном пузыре можно выявить камешки, полипы, опухоли, холециститы;
    • в поджелудочной железе диагностирует воспалительные процессы и опухоли;
    • в селезенке очень важен размер и структура, так как конфигурации в их позволяют найти на ранешних стадиях суровые заболевания.

    Во время осмотра определяются размеры органов, их размещение и структура, наличие воспалительных процессов, нетипичных образований. Этот способ диагностирует с ювелирной точностью приобретенные заболевания и конфигурации в органах после травм.

    Принцип исследования состоит в том, что особый датчик направляет луч на орган, при всем этом на плотных участках луч отражается и ворачивается, а прозрачные среды он проходит беспрепятственно. Все эти движения фиксирует и обрабатывает компьютер, позволяя получить изображение органа.

    Как проходит узи брюшной полости

    Доктор, проводящий исследование, попросит вас раздеться до пояса и прилечь на спину на кушетку. На животик нанесет маленькое количество геля, улучшающего прохождение ультразвукового луча. Потом с помощью датчика проводится обследование. Вам придется по требованию доктора задерживать дыхание, чтоб получить достоверные результаты. В это время не будет противных чувств, только прикосновение и время от времени давление датчика. Обычно доктор комментирует при проведении исследования то, что он лицезреет.

    Начинается осмотр с печени, позже настает черед желчного пузыря и его протоков. Дальше осматривается поджелудочная железа, а позже уже селезенка. Ее осмотр проходят лежа на правом боку, руку нужно закинуть за голову.

    Ультразвук не приносит ущерба организму, потому не опасайтесь - это не больно и не небезопасно. Продолжительность процедуры может быть от 5 минут до получаса.

    Когда исследование завершится, вам нужно будет вытереть остатки геля салфетками либо полотенцем.

    Протокол проведенного исследования бывает готов приблизительно в течение часа. Если будет найдена какая-либо патология, вам порекомендуют обратиться к определенному спецу.

    health.sumy.ua

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