Китай, Саудовская Аравия и страны ЕС нарастили импорт пальмового масла Опубликовано: По итогам мая текущего года объем экспорта пальмового масла из Малайзии увеличился на 17% (на 0,22 млн тонн) в год - до 1,51 млн тонн, что также на 0,3 млн тонн выше показателя за апрель. Такие данные опубликовали аналитики Oil World, передает УНН.

Среди азиатских стран увеличение спроса на пальмовое масло наблюдалось со стороны Китая — 113 (106) тыс. тонн, Пакистана — 108 (77) тыс. тонн, Саудовской Аравии — 28 (11) тыс. тонн и Сингапура — 41 (35) тыс. тонн.

В то же время закупки пальмового масла Индией сократились до 274 (310) тыс. тонн.

Также в мае возросли отгрузки продукции в направлении стран Европейского союза — до 169 (119) тыс. тонн.

Всего по итогам января-мая т.г. экспорт пальмового масла из Малайзии возрос до 6,5 (6,2) млн. тонн.

Напомним, как сообщал УНН, в этом году Украина импортировала уже более 73 тыс. тонн пальмового масла.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, несмотря на то, что Украина импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы ее гораздо больше.

Поэтому политик предложил ввести ограничения на импорт пальмового масла в Украину на законодательном уровне.

Также напомним, молочники и производители детского питания и мороженого и полуфабрикатов заявили, что не против ограничения импорта пальмового масла в Украину. Петро Ивасюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

