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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине стартует вступительная кампания
    Опубликовано: 2017-06-29 17:00:36

    В четверг, 29 июня, стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.

    Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Укринформ.

    «29 июня абитуриенты создают электронные кабинеты и подают 9 заявлений на 4 специальности. Это могут быть заявления как в 1 вуз, так и в 9. Мы не ограничиваем количество вузов, а только количество специальностей»,- сказала Гриневич.

    Регистрация происходит на сайте ez.osvitavsim.ua.

    В этом году также действует система приоритетности, когда абитуриент определяет по шкале от 1 до 9 приоритетность своих заявлений в ВУЗы, где 1 – самая высокая приоритетность.

    Заявления подаются в электронном кабинете с 12 июля до 26 июля. Обнародование рейтинговых списков зачисления по результатам ВНО состоится не позже 12:00 1 августа.

    С 12 по 20 июля происходит зачисление на основании собеседований и конкурсов. Обнародование списков зачисленных по собеседованию и творческим конкурсам состоится не позже 24 июля.

    В этом году для поступления действуют сертификат и ВНО 2016 и 2017 годов.

    Министр сообщила, что при приемных комиссиях ВУЗов будут работать отделы технической поддержки, в которые можно обратиться в случае проблем с регистрацией или в случае отсутствия возможности самостоятельно создать электронный кабинет.

    Также, по словам министра, во время вступительной кампании будет работать горячая линия, отдельно  будет работать горячая линия для поступающих из Крыма и из оккупированных территорий Донбасса.

    Напомним, 20 июня начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», благодаря которым абитуриенты из Крыма и неподконтрольной территории Донбасса могут вступить в украинские вузы по упрощенной системе – без прохождения ВНО.

    Инф. for-ua.com

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