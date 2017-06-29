В Украине стартует вступительная кампания

В четверг, 29 июня, стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.

Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Укринформ.

«29 июня абитуриенты создают электронные кабинеты и подают 9 заявлений на 4 специальности. Это могут быть заявления как в 1 вуз, так и в 9. Мы не ограничиваем количество вузов, а только количество специальностей»,- сказала Гриневич.

Регистрация происходит на сайте ez.osvitavsim.ua.

В этом году также действует система приоритетности, когда абитуриент определяет по шкале от 1 до 9 приоритетность своих заявлений в ВУЗы, где 1 – самая высокая приоритетность.

Заявления подаются в электронном кабинете с 12 июля до 26 июля. Обнародование рейтинговых списков зачисления по результатам ВНО состоится не позже 12:00 1 августа.

С 12 по 20 июля происходит зачисление на основании собеседований и конкурсов. Обнародование списков зачисленных по собеседованию и творческим конкурсам состоится не позже 24 июля.

В этом году для поступления действуют сертификат и ВНО 2016 и 2017 годов.

Министр сообщила, что при приемных комиссиях ВУЗов будут работать отделы технической поддержки, в которые можно обратиться в случае проблем с регистрацией или в случае отсутствия возможности самостоятельно создать электронный кабинет.

Также, по словам министра, во время вступительной кампании будет работать горячая линия, отдельно будет работать горячая линия для поступающих из Крыма и из оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, 20 июня начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», благодаря которым абитуриенты из Крыма и неподконтрольной территории Донбасса могут вступить в украинские вузы по упрощенной системе – без прохождения ВНО.

Инф. for-ua.com