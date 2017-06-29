Мочекаменная болезнь или камни в почках

Можно отметить, что камешки в почках могут стимулировать различные симптомы, зависимо от местопребывания и типа камешков. Обычно болезнь имеет сокрытую форму и выявляется случаем либо в этом случае, когда размеры камешков совпадают с поперечником мочевыводящего канала, что приметно по боли в области поясницы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Многие люди не догадываются о том, что в их почках находятся камешки либо песок. Они выяснят об этом тогда, когда возникают сильные боли в области почек, возникающие при прохождении камешков по мочевыводящему каналу. Речь идёт о мочекаменной заболевания. Таким макаром, мочекаменная болезнь представляет собой болезнь, вследствие которого образуются песок и камешки в почках. Обычно, данное болезнь врождённое и представляет собой сбои обмена веществ, в итоге чего образуются нерастворимые соли, которые с течением времени преобразуются в фосфатные камешки в почках, время от времени формируются другие виды камешков.Песок появляется вследствие конфигурации аква и солевого обмена веществ и состава крови.

Содействуют развитию заболевания некие причины:

- горячий климат;

- состав употребляемых товаров и воды;

- недочет витаминов;

- заболевания кишечного тракта и желудка;

- заболевания мочеполовой системы и почек;

- неподвижный стиль жизни;

- наследный фактор;

- деформация мочевыводящего канала.

Принципиально знать о том, что камешки в почках бывают четырёх типов:

1.Кальциевые камешки наблюдаются у 70% нездоровых людей.

2.Уратные камешки имеются у 15% людей.

3.Струвитные камешки находятся у 12% людей.

4.Цистиновые камешки нередко наблюдаются у 2% людей.

Очень принципиально верно найти тип камешков для исключения их повторного образования.

Можно отметить, что такое болезнь, как камешки в почках, может давать различные симптомы зависимо от местопребывания камешков и их типа. Обычно болезнь имеет сокрытую форму и выявляется случаем либо в этом случае, когда размеры камешков совпадают с поперечником мочевыводящего канала, при всем этом появляются боли в области поясницы. Если камешки в почках имеют средние размеры, человек может испытать почечную колику, при всем этом цвет мочи становится другим, хорошим от здорового, могут наблюдаться песок и камешки, также кровь. Болевые чувства при всем этом могут усиливаться без особенных обстоятельств, в особенности во время мочеиспускания. У человека нередко возрастает температура тела и давление крови. При долговременной ходьбе либо физических нагрузках боли обычно усиливаются и тревожат до тех пор, пока не выйдет камень из мочевыводящего канала. Принципиально знать, что в случае обнаружения гноя в моче, молвят о том, что камешки инфицированные. Закупорка мочевыводящего канала может привести к анурии, другими словами к полному отсутствию выделения мочи.

При мочекаменной заболевания нередко появляются другие нарушения работы мочеполовой системы, такие как острый пиелонефрит, зараза почки, что может вызвать необходимость ее удалить, острый цистит.

При появлении болевого синдрома в области поясницы нужно обратиться за консультацией к доктору, пройти обследование и исцеление. Для постановки диагноза нужны анализы мочи и крови, также обширное распространение получило УЗИ, при котором выявляется песок и камешки, их размещение в органах мочеполовой системы, определяется степень их поражения и конфигурации. Ещё одним способом диагностики является нефросцинтиграфия, позволяющая исследовать почки, также урография, которая позволяет сделать снимки мочеполовой системы. Таким макаром, после постановки четкого диагноза назначается соответственное исцеление.

Медиками проводится или медикаментозное исцеление, или хирургическое. Огромное распространение получило исцеление без оперативного вмешательства. При всем этом камешки в почках выводится с помощью мочегонных средств. Также отлично подходят для этих целей разные мази, масла и тёплые компрессы.

Доктор может предложить медикаментозный способ исцеления при воспалительном процессе в мочеполовой системе, при всем этом употребляются бактерицидные препараты и другие современные средства, действие которых ориентировано на выведение песка и камешков из мочевыводящего канала. Во время исцеления данного заболевания нужно придерживаться специальной диеты. Эта болезнь - не приговор, она лечится полностью удачно

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