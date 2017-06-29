Лечение сотрясения мозга: что нужно знать

Многие люди очень легкомысленно относятся к этому заболеванию и не собираются его вылечивать. По сути, при мельчайшем подозрении на сотрясение, следует немедля обратиться к доктору.

Сотрясение мозга является самым легким повреждением мозга. Оно же - самая частая черепно-мозговая травма. Сотрясение мозга впрямую находится в зависимости от удара, который пришелся на область головы. Необходимо отметить, что от этой травмы не застрахован ни один человек. Мы можем случаем свалиться, ударится об угол, скатиться со ступенек, поскользнуться на льду, словом, опасные места поджидают нас всюду.

Многие люди очень легкомысленно относятся к этому заболеванию и не собираются его вылечивать. По сути, при мельчайшем подозрении на сотрясение, следует немедля обратиться к доктору. Сделать это должен или сам пострадавший, или под сопровождением родственников и свидетелей произошедшего. Как найти сотрясение мозга?

В 1-ые часы после травмы необходимо понаблюдать за пострадавшим. Обычно, о сотрясении свидетельствуют таковой признак, как утрата сознания наименее чем на 30 минут. Если сознание утрачено на больший просвет времени, вероятнее всего, что имеется более суровое повреждение мозга. В числе признаков и однократный приступ рвоты, боли в голове, чувство тошноты, слабость, сонливость, шум в ушах, головокружение, нарушение зрения, памяти, нередкое повторение одних и тех же слов, жестов. Если у пострадавшего наблюдается один и поболее симптомов, нужно немедля обратиться к доктору.

Исцеление сотрясения мозга начинается с того момента, как оказана 1-ая мед помощь. Нездоровому нужно придать комфортное горизонтальное положение, обеспечить тишину и покой, и непременно вызвать скорую либо доставить без помощи других хворого в ближний мед пункт. Только доктор сумеет оценить всю ситуацию и назначить нужное исцеление. Почти всегда хворого госпитализируют на некоторое количество дней, во время которых будет выписан постельные режим и умеренная интеллектуальная нагрузка.

Исцеление сотрясения мозга предполагает предназначение нездоровому фармацевтических средств. Лекарства при сотрясении мозга - это в большей степени анальгетики, успокоительное и снотворное. Конкретное исцеление будут назначено лечащим доктором, потому на базе данных веба не стоит без помощи других принимать какие-либо препараты, избежав при всем этом воззвания к спецу.

Исцеление сотрясения мозга, при выполнении всех предписаний доктора, обычно, завершается удачно. Общее состояние в главном улучшается уже в первую неделю, пореже - вторую неделю. Но бывают случаи, когда восстановление может затянуться до 1-го года. Как правило это происходит тогда, когда пациент не прошел до конца курс исцеления. В редчайших случаях сотрясение мозга может повлечь несерьезные разные психологические отличия. Необходимо отметить, что исцеление сотрясения мозга не завершается на приеме одних только фармацевтических средств. В следующем пациент должен некое время наблюдаться у невропатолога.

Таким макаром, сотрясение мозга хоть и не самое суровое болезнь, но просит исцеления, назначить которое может только доктор. В целях предупреждения этой травмы головы необходимо соблюдать меры предосторожности:

· Надевать на голову нужные средства защиты при выполнении опасной работы, игре в футбол, хоккей, катании на коньках, велике и т.д.

· С осторожностью передвигаться в зимнее время, по скользким поверхностям.

· Совершая поездку на автомобиле, пристегивать ремни;

· По способности ограничить в квартире количество острых углов и мебели, мешающей свободному передвижению.

· Пристально смотреть за передвижением малеханьких малышей, которые больше всего подвержены ненужным падениям.

· Проявлять осторожность в всех ситуациях, которые могут привести к не нужно падению и травме головы.

· При любом подозрении на сотрясение головы немедля обратиться к доктору или вызвать скорую помощь.

health.sumy.ua