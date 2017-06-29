Сергій Савчук: Запрошуємо інвесторів та підприємців Німеччини впроваджувати проекти з відновлюваної енергетики в Україні

Удосконалене законодавче поле, одні з найбільших у світі «зелені» тарифи на електроенергію з «чистих» джерел, стимулюючий тариф на тепло «не з газу», значна ресурсна база – все це покликано стимулювати розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Робота у цьому напрямі продовжується. У цьому запевнив представників експертного та бізнес-середовища Німеччини Голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час виступу на Українсько-німецькому енергетичному симпозіумі 27 червня у Берліні.

У ході двостороннього заходу урядовці, підприємці та експерти України та Німеччини обговорювали питання енергетичної безпеки України, стан розвитку відновлюваної енергетики та перспективи реалізації проектів у цій сфері.

Сергій Савчук повідомив, що в Україні є великий потенціал використання енергії з відновлюваних джерел. Для того, щоб його освоїти, створюються сприятливі умови для роботи бізнесу та інвесторів у цій сфері.

Голова Агентства розповів про систему «зелених» тарифів, які прив’язано до курсу євро, що є захистом від ризиків інфляції. Важливо, що ліквідовано вимогу щодо «місцевої складової». Натомість, є надбавка до тарифу за використання обладнання українського виробництва.

«У 2015 році за участі Держенергоефективності розроблено та Парламентом прийнято закон, яким підвищено «зелений» тариф на виробництво електроенергії з біомаси та біогазу. Наразі він складає 12,39 €ct/кВт∙год, що більше за тариф у Німеччині на 20%. Враховуючи, що в Німеччині понад 9 тис. біогазових установок, а в Україні – лише 11, ми вбачаємо створення величезного ринку для співпраці з німецькими партнерами, постачання та виробництва обладнання, залучення інвестицій у виробництво електроенергії з біомаси та біогазу», – поінформував Голова.

«Гарною новиною для іноземних інвесторів є прийнятий Закон України «При ринок електроенергії», яким запроваджено довгострокові договори на закупівлю електроенергії, виробленої з «чистих» джерел, за «зеленим» тарифом. Закон сприятиме конкуренції на цьому ринку та пришвидшить розвиток відновлюваної енергетики», - підкреслив Сергій Савчук.

У ході заходу Сергій Савчук також розповів про створену в Україні Інтерактивну карту проектів з відновлюваної енергетики – UAMAP. Наразі на карті опубліковано близько 40 потенційних проектів на суму 700 млн євро.

«Держенергоефективності відкрите до співпраці та готове надавати консультації усім зацікавленим у реалізації «зелених» проектів в Україні», - підсумував С.Савчук.