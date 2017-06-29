Вольфрам в питьевой воде представляет серьезную угрозу для здоровья

Эксперты Университета штата Канзас и Tulane University предупреждают о потенциальном загрязнении вольфрамом подземных вод и водоносных источников в Америке, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Вольфрам является природным металлическим элементом, в его сплаве или твёрдой форме в основном используемым для ламп накаливания лампочек и рентгеновских трубок.

В стремлении ограничить действие токсинов в окружающей среде, вольфрам заменил свинец в рыболовстве и пулях для охоты, а также для стрелкового оружия. Первоначально считалось, что вольфрам не токсичен, так как является инертным металлом с низкой мобильностью. Тем не менее, экологи заметили накопление этого вещества в подземных водах.



Учёные зафиксировали распространение случаев детской лейкемии в западной части США после обнаружения высоких концентраций элемента в организме жителей, особенно тех, кто проживает в местах вольфрамоносных месторождений. Вода в таких областях содержит завышенные концентрации металла. Специалисты считают, что вольфрам имеет токсичное и канцерогенное влияние на здоровье из-за того, что вещество после воздействия кислорода /процесс, называемый окислением/ часто просачивается в землю и даже в подземные водоносные слои. В ходе этого процесса вольфрам способен смешиваться с органическими веществами, присутствующими в природных почвах, образуя тем самым токсичные сочетания.



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