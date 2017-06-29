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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Видеоигры оказались полезными для хирургов
    Опубликовано: 2017-06-29 07:24:13

    Несколько исследований, представленных на ежегодном съезде Американской психологической ассоциации, показали, что видеоигры могут стать ценным инструментом для обучения хирургов. Были выявлены и другие полезные качества этого вида развлечений.

    Целью двух работ, проведенных в Университете Айовы, было изучение влияния видеоигр на навыки хирургов. Первое, включившее 33 практикующих врача, обнаружило, что любители компьютерных игр выполняют сложные хирургические манипуляции, такие как лапароскопия, на 27% быстрее, допуская при этом на 37% меньше ошибок. Во втором исследовании приняли участие 303 хирурга, у которых тестировалась скорость наложения швов. Выяснилось, что те из них, кто играл в игру, развивающую пространственное мышление и ловкость рук, справлялись с заданием значительно быстрее.

    Видеоигры заинтересовали также исследователей из Университета Виконсина, которые проанализировали общение на форумах участников сетевой игры World of Warcraft. Оказалось, что 86% игроков делились своей информацией для решения поставленных задач, а 56% демонстрировали систематизацию и оценку информации, характерные для научной разработки вопросов. Это позволило ученым сделать вывод о том, что сетевые игры вырабатывают научный стиль мышления у их участников.

    Ученые из Университета Фордхэма изучили влияние видеоигр на восприятие и обучаемость пяти-, шести- и семиклассников. Для этого 122 учащимся предложили высказывать вслух свои мысли в течение 20 минут, проведенных за игрой, в которую они не играли прежде. По этим высказываниям исследователи оценивали подход детей к новым для них ситуациям. Оказалось, что младшие школьники более склонны к постановке частных кратковременных целей в процессе обучения игре, чем старшие, более заинтересованные в игровом процессе как таковом.

    По словам руководителя айовского исследования Дугласа Джентайла (Douglas Gentile), полученные данные свидетельствуют о том, что компьютерные игры не являются «плохими» или «хорошими», но при правильном подходе могут служить мощными обучающими инструментами.

    medicinform.net

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