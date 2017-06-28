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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Домашние животные увеличивают риск возникновения храпа
    Опубликовано: 2017-06-28 16:24:30

    Когда ребенок взрослеет с собакой в доме, это может увеличить риск возникновения у него храпа во взрослой жизни. Храп — это не только неудобство, но и увеличенный риск ранней смерти, возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

    Специалисты из университета Umea провели исследование и выяснили, что если собака находится в доме с рождения ребенка, то риск возникновения храпа в дальнейшем возрастает на 26%. Ученые предполагают, что аллергические реакции, которые возникают при нахождении с животными в доме, вызывают воспалительные процессы в дыхательных путях. Что впоследствии приводит к изменению их формы. В результате чего и возникает храп.

    Специалисты опросили 15556 человек из Швеции, Норвегии, Исландии, Дании и Эстонии об обычном храпе, который тревожил их как минимум три раза в неделю. В то же время расспросили участников о наличии у них домашних животных в детстве. Выяснилось, что проживание совместно с домашними животными увеличивало риск возникновения храпа во взрослой жизни.

    Также у детей, которые проживали с домашними любимцами, чаще наблюдались инфекции дыхательных путей и ушные инфекции до двухлетнего возраста. Специалисты не смогли пока точно понять механизм такой взаимосвязи, но они предполагают, что нахождение животных рядом с маленькими детьми увеличивает риск развития воспалительных процессов, что в дальнейшем приводит к анатомическим изменениям верхних дыхательных путей.

    medicinform.net

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