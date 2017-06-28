Увлажняющий крем может стать причиной возникновения рака кожи Опубликовано: Увлажняющие крема способствуют возникновению рака кожи. Такое заявление сделали американские ученые после шести месяцев эксперимента.



Ученые провели исследование в лаборатории на мышах женского пола. Грызуны получали интенсивную дозу ультрафиолета два раза в неделю для гарантии высокого риска возникновения раковых образований. Половине мышей пять дней в неделю втирали увлажняющие косметические средства. В результате выяснилось, что у мышей, которым втирали крем, значительно увеличено число опухолей, причем большего размера, по сравнению с контрольной группой.



По мнению онкологов, эта новость может вызвать панику среди миллионов женщин. Крема и различные увлажняющие средства никогда ранее не проверялись относительно рака кожи. Дерматологи считают, что увлажнители повышают канцерогенное действие солнечного света на организм. В дальнейшем ученым надлежит выяснить, в чем заключается точный механизм активации раковых клеток при использовании увлажняющих кремов. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

