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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Увлажняющий крем может стать причиной возникновения рака кожи
    Опубликовано: 2017-06-28 16:04:31

    Увлажняющие крема способствуют возникновению рака кожи. Такое заявление сделали американские ученые после шести месяцев эксперимента.

    Ученые провели исследование в лаборатории на мышах женского пола. Грызуны получали интенсивную дозу ультрафиолета два раза в неделю для гарантии высокого риска возникновения раковых образований. Половине мышей пять дней в неделю втирали увлажняющие косметические средства. В результате выяснилось, что у мышей, которым втирали крем, значительно увеличено число опухолей, причем большего размера, по сравнению с контрольной группой.

    По мнению онкологов, эта новость может вызвать панику среди миллионов женщин. Крема и различные увлажняющие средства никогда ранее не проверялись относительно рака кожи. Дерматологи считают, что увлажнители повышают канцерогенное действие солнечного света на организм. В дальнейшем ученым надлежит выяснить, в чем заключается точный механизм активации раковых клеток при использовании увлажняющих кремов.

    medicinform.net

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