Стресс от войны приводит к потомству с шизофренией Опубликовано: У женщин, которые в момент беременности пережили стресс от военных действий, высокая вероятность того, что они родят ребенка, у которого впоследствии может возникнуть шизофрения, сообщает Reuters.



У детей, родившихся у женщин, которые были на втором месяце беременности во время арабо-израильской шестидневной войны в 1967 году, риск возникновения шизофрении значительно выше во взрослой жизни, утверждают ученые из медицинской школы Нью-Йорка. Результаты исследования были опубликованы в журнале BioMed.



В исследовании приняли участие 88829 человек, родившихся в Иерусалиме в период с 1964 по 1976 годы, чьи матери были на втором месяце беременности в июне 1967 года. Иерусалим бомбардировали в течение трех дней с 5 по 7 июня. Война была очень короткой. Ученые хотели узнать, как это повлияло на здоровье детей, находившихся в утробе матери в период войны. Были ли изменения у людей с генетической предрасположенностью, и может ли это привести к эпигенетическим изменениям. Анализ крови не учитывался в этом исследовании.



Эпигенетические изменения влияют на работу гена, но не на структуру ДНК. Чаще всего шизофрения проявляется как наследственное заболевание, но есть люди, которые страдают от этого заболевания без наследственных причин. По данным предыдущих исследований стресс во время беременности может вызвать у ребенка диабет 2 типа, повышенное давление и различные сердечно-сосудистые заболевания в будущем.



В этом исследовании ученые проследили связь между беременными женщинами в период военного конфликта и теми, кто забеременел позже. Оказалось, что стресс от войны увеличивал риск возникновения шизофрении в 4,3 раза у девочек и 1,2 раза у мальчиков. Специалисты предполагают, что причиной является секреция гормонов, которые в избытке вырабатываются в момент стресса, так как плацента матери очень чувствительна в этот момент, ребенок также получал этот избыток гормонов, что и привело в будущем к эпигенетическим изменениям.

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