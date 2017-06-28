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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китайская система омолаживающего питания Фукури
    Опубликовано: 2017-06-28 10:44:35

    Китайская система омолаживающего питания Фукури, которой придерживались еще императоры Древнего Китая, основана на балансе пяти стихий восточного гороскопа. Принцип простой - в каждом блюде должны присутствовать продукты всех этих стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Питание формирует судьбу человека, считают китайцы. Если человеку хватает всех необходимых микроэлементов, у него нормальная кровь, а значит, здоровые органы, ткани и психика, и он находится в гармонии с собой.
    Все пять стихий должны находиться в равновесии. Вода питает Дерево, способствуя его росту. Дерево питает Огонь. Огонь, сжигая Дерево, порождает пепел, который питает Почву. Почва питает Металл, формирующийся в недрах земли. Расплавленный Металл подобен Воде.


    Все болезни происходят из-за дисбаланса стихий в нашем питании, например, какая-то одна доминирует, а другая, наоборот, подавляется.
    Система Фукури подходит абсолютно всем: людям любых религий, любого возраста.
    Все продукты питания можно условно разделить на пять категорий:
    - зеленые, стихия Дерево.
    - красные, стихия Огонь.
    - желтые, стихия Земля.
    - белые, стихия Металл.
    - черные, стихия Вода.
    Зеленые. Продукты растительного происхождения: огурец, зеленый лук, укроп, петрушка, киви, зеленый виноград, листья зеленого салата и т.д.
    Продукты животного происхождения: курица и куриные яйца.
    Злаки: пшеница и продукты из пшеницы.
    Продукты с преобладанием кислого вкуса: пищевой уксус, кислая капуста, кислые помидоры, кислое вино.
    Красные. Продукты растительного происхождения: помидоры красные, мякоть арбуза, вишня, красный болгарский перец, красная свекла и т.д.
    Продукты животного происхождения: баранина.
    Злаки: просо.
    Продукты с преобладанием горького вкуса: горький перец, черный крепкий кофе без сахара, любые приправы с горьким вкусом.
    Желтые. Продукты растительного происхождения: тыква, растительное масло, бананы, абрикосы, желтый виноград, желтая черешня.
    Продукты животного происхождения: говядина и продукты питания, произведенные коровой, - молоко, кефир, сыры, масло, сметана, ряженка; к этой же категории относятся индюшка и индюшачьи яйца.
    Злаки: рожь.
    Продукты с преобладанием сладкого вкуса: сахар, мед, изюм, все виды конфет с ярко выраженным сладким вкусом, очень сладкие кондитерские изделия.
    Белые. Продукты растительного происхождения: картофель, лук, чеснок, редиска (плод - белый), редька.
    Продукты животного происхождения: конина, рыба и продукты из рыбы (икра), утка и утиные яйца, гусь и гусиные яйца.
    Злаки: рис, гречиха.
    Продукты питания с преобладанием жгучего вкуса: все жгучие приправы.
    Черные. Продукты растительного происхождения: черноплодная рябина, черная смородина, черника и т.д.
    Продукты животного происхождения: свинина.
    Злаки: бобовые.
    Продукты с преобладанием соленого вкуса: соль, все соленые приправы.
    Продукты одного цвета в природе редко встречаются, в основном - смешанного. Например, капуста представляет одновременно белые и зеленые продукты; морковь - красные и желтые, пишет Правда.ру.
    Итак, для примера несколько рецептов с балансом всех пяти стихий:
    Овощной салат «Летний»: зеленые - огурцы, петрушка, укроп, красные – помидоры, желтые - подсолнечное масло, белые - репчатый лук, черные – соль.
    Бутерброд с грудинкой по-крестьянски, с овощами и зеленью: зеленые - пшеничный хлеб, огурцы, петрушка, кинза, красные – помидоры, желтые – сыр, белые – чеснок, черные - грудинка по-крестьянски, соль.
    Поджарка свиная: зеленые - огурцы, зеленый лук, красные - свекла, помидоры, желтые - подсолнечное масло, морковь, белые - кабачки, репчатый лук, черные - свинина жирная, соль

    health.sumy.ua

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