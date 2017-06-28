Диета и упражнения снижают риск рака на 40%

Риск многих видов раковых заболеваний в развитых странах можно снизить более чем на 40% лишь за счет правильной диеты и физических упражнений.



Пересев с машины на велосипед или сменив жирную пищу на фрукты и овощи, вы можете обезопасить себя от рака груди, кишечника и других органов, считают специалисты.



По данным Всемирного фонда исследования раковых заболеваний, здоровый образ жизни ежегодно мог бы спасать миллионы людей от рака.



В отчете Фонда говорится, что примерно треть из 12 наиболее распространенных форм рака в развитых странах, и четверть - в развивающихся, можно было бы предотвращать исключительно за счет диеты и физических упражнений.

Сюда входят и такие опасные формы как рак горла, легких и кишечника.

При этом не учитывался фактор курения, сам по себе отвечающий за треть раковых заболеваний.

По словам профессора Мартина Вайсмана, возглавлявшего проект, результаты исследования вселяют оптимизм.

"Мы ожидаем рост числа раковых заболеваний в связи со старением населения, отсутствием упражнений и потреблением высококалорийных продуктов и напитков. Но есть и хорошая новость - болезни можно избежать, если внести в нашу жизнь сравнительно простые изменения", - заявил профессор Вайсман.

В отчете говорится, что все члены общества, "от президентов до домохозяек", должны отдавать заботе о своем здоровье - и предотвращению раковых заболеваний, в частности, - основной приоритет.

Среди 48 рекомендаций содержится совет школам и предприятиям поощрять физические упражнения и запрещать нездоровую пищу.

По мнению составителей отчета, правительство должно уделить внимание разработке пешеходных и велосипедных маршрутов, а гражданам следует внимательно выбирать продукты в супермаркетах, отдавая предпочтение здоровой пище.

Доктор Франческо Бранка, возглавляющий отдел питания во Всемирной организации здравоохранения, назвал отчет важным шагом вперед в понимании того, как правильная политика и действия могут предотвращать раковые и иные серьезные заболевания.

"Советы, содержащиеся в отчете, должны вдохновить политиков и заставить их принять активное участие в борьбе с раком", - подчеркнул доктор Бранка.

В свою очередь представитель Британской благотворительной организации по изучению раковых заболеваний Ричард Дэвидсон подчеркивает, что ежегодно только в Великобритании около 13 тысяч случаев возникновения рака напрямую связаны с избыточным весом, несбалансированной диетой, излишним потреблением алкоголя и отсутствием физических упражнений.

"Бездействие смерти подобно, - считает Дэвидсон. - Проблема не исчезнет по мановению волшебной палочки, и если мы хотим решить ее, нужно, чтобы предприниматели, политики и простые граждане вместе продвигали идею здорового образа жизни

health.sumy.ua