Парацетамол, применяемый матерью во время беременности, увеличивает риск возникновения астмы у детей

Дети, которые подвергались воздействию ацетаминофена в утробе матери, чаще имеют симптомы астмы до пяти лет, утверждают американские исследователи.

В ходе исследования ученые из Колумбийского университета обследовали 300 детей. Оказалось, что была выявлена более сильная связь у детей с вариантом гена глутатион С трансфераза, участвующего в детоксикации чужеродных веществ в организме. Врачи полагают, что менее эффективная детоксикация влияет на развитие астмы из-за действия жаропонижающего препарата ацетаминофена, более широко известного нам как парацетамол.

Специалисты рассмотрели использование анальгетиков во время беременности и обнаружили, что 34% женщин применяли ацетаминофен, который впоследствии развивал признаки респираторных нарушений, аллергии и астмы у 27% детей. Риск дыхательных проблем у детей был выше с увеличением числа дней дородового материнского использования лекарства.

Парацетамол очень часто используется для лечения детей в Америке, начиная с 1980-х годов. Многие беременные женщины выбирают этот анальгетик для собственного лечения - в основном как средство против головной боли. Повышение сферы действия применения ацетаминофена в США совпало с удвоенной распространенностью детской астмы в период с 1980 по 1995 годы.

Американские фармацевты зафиксировали, что риск астмы у детей в связи с пренатальным действием лекарства оставался неизменно высоким и не зависел от таких факторов, как пол, наличие астмы у матери, действие табачного дыма, применение антибиотиков и послеродовое использование парацетамола.

medicinform.net