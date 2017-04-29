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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Парацетамол, применяемый матерью во время беременности, увеличивает риск возникновения астмы у детей
    Опубликовано: 2017-04-29 20:44:20

    Дети, которые подвергались воздействию ацетаминофена в утробе матери, чаще имеют симптомы астмы до пяти лет, утверждают американские исследователи.

    В ходе исследования ученые из Колумбийского университета обследовали 300 детей. Оказалось, что была выявлена более сильная связь у детей с вариантом гена глутатион С трансфераза, участвующего в детоксикации чужеродных веществ в организме. Врачи полагают, что менее эффективная детоксикация влияет на развитие астмы из-за действия жаропонижающего препарата ацетаминофена, более широко известного нам как парацетамол.

    Специалисты рассмотрели использование анальгетиков во время беременности и обнаружили, что 34% женщин применяли ацетаминофен, который впоследствии развивал признаки респираторных нарушений, аллергии и астмы у 27% детей. Риск дыхательных проблем у детей был выше с увеличением числа дней дородового материнского использования лекарства.

    Парацетамол очень часто используется для лечения детей в Америке, начиная с 1980-х годов. Многие беременные женщины выбирают этот анальгетик для собственного лечения - в основном как средство против головной боли. Повышение сферы действия применения ацетаминофена в США совпало с удвоенной распространенностью детской астмы в период с 1980 по 1995 годы.

    Американские фармацевты зафиксировали, что риск астмы у детей в связи с пренатальным действием лекарства оставался неизменно высоким и не зависел от таких факторов, как пол, наличие астмы у матери, действие табачного дыма, применение антибиотиков и послеродовое использование парацетамола.

    medicinform.net

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