Ревность в браке наносит сильный удар по психологическому состоянию партнеров и снижает либидо

Подозрительность и недоверие имеют более разрушительное влияние на эмоциональное здоровье женатых пар, нежели на тех, чьи отношения носят более свободный характер, пишет журнал Journal of Sex Research.

Ученые предупреждают, что ревность может охладить романтические чувства и негативным образом сказаться на половых отношениях, в особенности, если речь идет о женатой паре. "Вступая в брак, молодожены «взвинчивают ставки», если не сказать «идут ва-банк». Ведь брак подразумевает отношения с большим уровнем ответственности и осуществление совместных «инвестиций» в такие «глобальные проекты», как дети, свободное время, собственность и круг общения", утверждает социолог из Университета Айовы, Anthony Pike.

В исследовании приняли участие 681 гетеросексуальных мужчин и женщин, состоящих в браке или имеющих серьезные отношения, живущие вместе и по отдельности, проживающие в Чикаго. Оказалось, что у неженатых пар подобного эффекта от фактора ревности установлено не было. Исследование показало, что при появлении ревности шансы того, что субъекты будут оставаться эмоционально удовлетворенными, снизились всего лишь на 8 пунктов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В случае с парами, состоящими в браке, существует четко определенный психологический контракт, оговаривающий ожидания и обязанности. Нарушение данного контракта провоцирует определенную реакцию и карающие действия, размах которых зависит от существовавшего уровня доверия, серьезности обязательств и объема инвестиций. Также, ученые обнаружили, что при появлении ревности, страдает не только эмоциональная, но и сексуальная сторона отношений.

По мнению ученых, такое происходит из-за того, что когда речь идет о браке, ставки гораздо выше, так как в этом случае уровень предполагаемого доверия и преданности тоже выше, а обещание хранить верность считается надежнее.

medicinform.net