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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Генетический тест будет определять эффективность лечения рака и находить даже незначительные остатки опухоли
    Опубликовано: 2017-04-29 18:04:26

    Американские ученые разработали персональные анализы ДНК, по которым можно будет определять, действует ли лечение от рака, или болезнь снова прогрессирует, сообщает ВВС.

    Специалисты разработали тест, который позволяет идентифицировать «перестроенное» ДНК опухоли, которое является уникальным у каждого отдельного человека. В будущем этот генетический анализ можно будет использовать для идентификации малейших остатков опухоли, полагают исследователи.

    В настоящее время такие тесты очень дорогостоящие, однако специалисты надеются, что смогут снизить затраты на их производство в будущем. Исследователи полагают, что со временем технология позволит определять повторное заболевание раком прежде, чем появятся какие-либо признаки заболевания.

    В исследовании эксперты изучили ДНК добровольцев, в которых смогли обнаружить изменения генетической информации, которые происходят только в раковых клетках. Ученые надеются, что в течение пяти лет тесты можно будет использовать в медицинской практике, пишет издание. Результаты исследования были опубликованы в Science Translational Medicine reports.

    medicinform.net

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