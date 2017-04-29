Обезьяна бежала до тех пор, пока не превратилась в человека

Предки современного человека выделились из вида обезьян благодаря способности передвигаться на двух конечностях, но человек стал именно таким, какой он есть сегодня, благодаря своей способности пробегать пружинистым шагом длинные дистанции по африканским саваннам, считают американские ученые Деннис Брамбл и Даниэль Либерман, статья которых была опубликована сегодня в журнале Nature.