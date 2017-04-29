  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обезьяна бежала до тех пор, пока не превратилась в человека
    Опубликовано: 2017-04-29 11:24:01

    Предки современного человека выделились из вида обезьян благодаря способности передвигаться на двух конечностях, но человек стал именно таким, какой он есть сегодня, благодаря своей способности пробегать пружинистым шагом длинные дистанции по африканским саваннам, считают американские ученые Деннис Брамбл и Даниэль Либерман, статья которых была опубликована сегодня в журнале Nature.


    Как и большинство млекопитающих, за исключением собак, лошадей и гиен, обезьяны, в отличие от человека, не обладают способностью бегать на длинные дистанции. По-видимому, в человеке такие способности развились около двух миллионов лет назад, что дало возможность предкам современных людей охотиться и передвигаться по большим территориям. Это сыграло решающую роль в том, что человек стал получать богатую протеином пищу, которая необходима для развития головного мозга.

    Брамбл и Либерман написали о том, что в результате исследования ископаемых останков они обнаружили анатомические доказательства того, что два миллиона лет назад человек научился бегать на длинные дистанции.

    Доктор Брамбл, профессор биологии из университета Юты, который исследует перемещения животных, считает, что «способность бегать сделала нас людьми».

    Специалисты в области палеонтологии с интересом отнеслись к гипотезе двух ученых и согласны с важной ролью навыков бега в человеческой эволюции, но высказывают сомнение в том, что современный человеческий вид появился именно благодаря способности бегать на длинные дистанции, а не чему-либо другому.

    Брамбл и Либерман написали, что два миллиона лет назад у родоначальника человеческого вида Homo Erectus были более длинные ноги, чем сегодня, более короткие руки, узкая грудная клетка и таз. Шейные позвонки позволяли держать голову ровно при беге.

    Остатки мышечной ткани на окаменелых костях древнего человека показывают, что человек имел развитые сухожилия стопы, включая хорошо развитое «ахиллесово сухожилие», которые делали его шаг пружинистым при беге, но были не нужны для обычной ходьбы.

    Также у древнего человека была хорошо развита большая ягодичная мышца, в то время как обезьяны имеют таз намного меньшего размера, с гораздо менее развитыми ягодичными мышцами, чем у человека.

    «Большая ягодичная мышца поддерживает равновесие тела, когда оно наклоняется вперед при беге, – поясняет Либерман. – Бег – это процесс „контролируемого падения“, и контролировать его помогает эта мышца».

    Ученые проводили свое исследование в течение 13 лет, начиная с наблюдения за морскими свинками во время их бега по специально приспособленным «беговым дорожкам».

    «Мы заметили, что свинки не могут держать свою голову неподвижно во время бега, – вспоминает Либерман. – Человеку это удается с помощью его затылочной связки».

    Ученые обнаружили признаки наличия затылочной связки у древнего человека, и, по их словам, это стало ключевым моментом их исследования.

    Доктор Филип Ратмайер, палеонтолог из университета Бингхэмптона в Нью-Йорке, назвал гипотезу Брамбла и Либермана «убедительным доказательством важности бега в эволюции человеческого вида». По его словам, эта гипотеза верна, если эволюция древнего человека происходила на территории одного африканского континента, особенно на ее открытых равнинах, обитающие на которых древние люди были высокими и гибкими. Но «картина остается неясной» в отношении мигрировавших из Африки представителей вида Homo Erectus, многие из которых были маленькими и коренастыми.

    В своей статье двое ученых пишут, что способность бегать на длинные дистанции древний человек приобрел лишь спустя три миллиона лет после того, как он начал ходить на двух конечностях.

    Способность бегать улучшила способности древнего человека к выживаемости и воспроизводству своего вида. Древние люди не могли так быстро бегать за своей добычей, как их четвероногие конкуренты. Но способность бегать на длинные дистанции компенсировала этот недостаток и дала им преимущество над животными.

    Человеку пришлось заплатить свою цену за способность бегать на длинные дистанции: он потерял навыки лазания по деревьям, которые он раньше использовал для поисков пищи и спасения от хищников. Но к тому времени климат и природа планеты изменились, и густые леса Восточной Африки сменились огромными равнинами, на которых человек мог развивать свои навыки бега.

    medicus.ru

     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.