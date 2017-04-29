Предки современного человека выделились из вида обезьян благодаря способности передвигаться на двух конечностях, но человек стал именно таким, какой он есть сегодня, благодаря своей способности пробегать пружинистым шагом длинные дистанции по африканским саваннам, считают американские ученые Деннис Брамбл и Даниэль Либерман, статья которых была опубликована сегодня в журнале Nature.
Как и большинство млекопитающих, за исключением собак, лошадей и гиен, обезьяны, в отличие от человека, не обладают способностью бегать на длинные дистанции.
Брамбл и Либерман написали о том, что в результате исследования ископаемых останков они обнаружили анатомические доказательства того, что два миллиона лет назад человек научился бегать на длинные дистанции.
Доктор Брамбл, профессор биологии из университета Юты, который исследует перемещения животных, считает, что «способность бегать сделала нас людьми».
Специалисты в области палеонтологии с интересом отнеслись к гипотезе двух ученых и согласны с важной ролью навыков бега в человеческой эволюции, но высказывают сомнение в том, что современный человеческий вид появился именно благодаря способности бегать на длинные дистанции,
Брамбл и Либерман написали, что два миллиона лет назад у родоначальника человеческого вида Homo Erectus были более длинные ноги, чем сегодня, более короткие руки, узкая грудная клетка и таз. Шейные позвонки позволяли держать голову ровно при беге.
Остатки мышечной ткани на окаменелых костях древнего человека показывают, что человек имел развитые сухожилия стопы, включая хорошо развитое «ахиллесово сухожилие», которые делали его шаг пружинистым при беге, но были не нужны для обычной ходьбы.
Также у древнего человека была хорошо развита большая ягодичная мышца, в то время как обезьяны имеют таз намного меньшего размера, с гораздо менее развитыми ягодичными мышцами, чем у человека.
«Большая ягодичная мышца поддерживает равновесие тела, когда оно наклоняется вперед при беге, – поясняет Либерман. – Бег – это процесс „контролируемого падения“, и контролировать его помогает эта мышца».
Ученые проводили свое исследование в течение 13 лет, начиная с наблюдения за морскими свинками во время их бега по специально приспособленным «беговым дорожкам».
«Мы заметили, что свинки не могут держать свою голову неподвижно во время бега, – вспоминает Либерман. – Человеку это удается с помощью его затылочной связки».
Ученые обнаружили признаки наличия затылочной связки у древнего человека, и, по их словам, это стало ключевым моментом их исследования.
Доктор Филип Ратмайер, палеонтолог из университета Бингхэмптона
В своей статье двое ученых пишут, что способность бегать на длинные дистанции древний человек приобрел лишь спустя три миллиона лет после того, как он начал ходить на двух конечностях.
Способность бегать улучшила способности древнего человека к выживаемости и воспроизводству своего вида. Древние люди не могли так быстро бегать за своей добычей, как их четвероногие конкуренты. Но способность бегать на длинные дистанции компенсировала этот недостаток и дала им преимущество над животными.
Человеку пришлось заплатить свою цену за способность бегать на длинные дистанции: он потерял навыки лазания по деревьям, которые он раньше использовал для поисков пищи и спасения от хищников. Но к тому времени климат и природа планеты изменились, и густые леса Восточной Африки сменились огромными равнинами, на которых человек мог развивать свои навыки бега.
medicus.ru