Питание и сахарный диабет

Как вести правильный образ жизни больным сахарным диабетом? Придерживаться рекомендаций врача, соблюдать режим дня и правильно питаться. Строгая диета станет приятным сюрпризом, ведь есть так много рецептов блюд при сахарном диабете, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Сахарный диабет – это заболевание миллионов. Во всем мире люди пытаются бороться с ним или правильней сказать, принимают новый образ жизни. Если человек болен сахарным диабетом на протяжении всей жизни, он изучает правила, которые позволяют ему чувствовать себя не хуже остальных здоровых людей.





Больной сам должен анализировать изменения в состоянии здоровья, принимать лекарства, которые прописал врач, делать инъекции инсулина в установленных дозировках. Для того чтобы жить полноценной жизнью необходима правильная диета при сахарном диабете и соблюдение режима приема пищи.





Специалисты-диабетологи на протяжении многих лет проводят исследования сахарного диабета, написаны многотонные труды и изданы тысячи справочников о том, как влияет на диабет диета. С развитием интернета вы можете найти интересные статьи и новые исследования по диагностике и лечению сахарного диабета.





Однако диета была и остается наиболее эффективным средством, проверенное годами. В ее основе лежит т.н. продуктовая пирамида. Она представляет собой классификацию продуктов ежедневного употребления, чем дальше продукт от основания пирамиды, тем реже его стоит употреблять в пищу. Расположение продуктов имеет следующий вид:





Основание пирамиды: цельные злаки и продукты, богатые на содержание крахмала.





* Первый уровень - фрукты и овощи.





* Второй уровень - мясные продукты.





* Третий уровень - молочные продукты.





* Вершина пирамиды - жирные продукты, масла и различные сладости.





Зная эту простую схему, можно комбинировать продукты в нужных пропорциях, при этом питаться вкусно и полезно. Для того чтобы избавиться от однообразия в еде, рекомендуется прочитать различные рецепты при диабете, в которых вы сможете найти очень оригинальные блюда. Вы не только сможете сами попробовать новую кухню, но и угостить своих друзей. И как знать, возможно и им придутся по вкусу блюда, которые ничем не хуже их популярных аналогов из японской или мексиканской кухни

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