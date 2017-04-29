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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Самые полезные завтраки для фигуры
    Опубликовано: 2017-04-29 12:04:32

    Если ты хочешь с пользой сбросить лишний вес, начинай свое утро с полезного завтрака.


    Скандинавские мюсли


     


    Начни день с завтрака из молочных продуктов, содержащих в значительном количестве цельные зерна, белки и кальций. Смешайте скандинавские злаки с нежирным йогуртом или обезжиренным молоком. Добавь нарезанные, сушеные или свежие фрукты: изюм, абрикос, яблоко, вишню, инжир или клюкву. Восхитительный вкус обеспечен! Если тебе не по душе миндаль, замени его грецкими орехами или фундуком. Затем перемешай с мукой из льняного семени, богатой omega-3s кислотами, полезными для сердца.


     


       


    • 2 чашки быстроразваривающейся овсянки (но не быстрого приготовления!)


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    • 2/3 чашки ржаных или пшеничных хлопьев


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    • 1/3 чашки небрежно нарезанных миндальных орехов


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    • 2 ст. л. кокосовой стружки (подслащенной или неподслащенной)


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    • ½ чашки изюма


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    • 2 ст. л. меда


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    • ½ ч. л. ванильного экстракта


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    • щепотка корицы


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    • ¼ чашки муки из льняного семени (по вкусу)


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    Разогрей духовку до 180°С. Нанеси специальный спрей на противень и разложите на нем овсянку и ржаные (пшеничные) хлопья. Запекай 10 минут. Добавь миндаль и кокосовую стружку. Запекай около 8 минут, пока овсянка не станет благоухать. Выключи духовку. Смешай мюсли с изюмом. В микроволновой печи подогрей мед в стеклянной мерной чаше (приблизительно 10 сек.). Смешай ванильный экстракт с корицей и покрой мюсли полученной смесью. Поставь мюсли в теплую выключенную духовку и дай полностью остыть в течение 2 часов. Затем перемешай с мукой из льняного семени (по вкусу).


     


    В одной порции: 196 калорий; жиры - 5 г; холестерин - 0 мг; углеводы - 34 г; белки - 6 г; волокна - 5 г; натрий - 6 г; калий - 209 мг.


     


    Завтрак парфе


     


    Начать день с питательного завтрака - что может быть лучше! Для этого нужно совсем немного: нежирные молочные продукты и богатые витаминами фрукты.


     


       


    • ¾ чашки нежирной сметаны или нежирного йогурта без добавок


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    • 1 чашка ананаса, папайи или персиков (кусочками), также хорошо подойдут любые сезонные ягоды!


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    • 2 ст. л. обжаренной проросшей пшеницы


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    Налей сметану (или йогурт) в небольшую миску. Сверху покрой фруктами и посыпь проросшей пшеницей.


     


    В одной порции (со сметаной и ананасами): 248 калорий; жиры - 2 г; холестерин - 7 мг; углеводы - 35 г; белки - 23 г; волокна - 3 г; натрий - 24 г; калий - 414 мг.


     


    Бодрящий фруктовый коктейль


     


    Получи заряд бодрости с питательным фруктовым коктейлем из ягод, хранящихся у тебя в холодильнике. Он обеспечит тебя витамином С, волокнами, калием и соевыми белками.


     


       


    • 1 ¼ чашки апельсинового сока, желательно обогащенного кальцием


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    • 1 банан


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    • 1 ¼ чашки замороженных ягод, например, малины, ежевики, черники и/или клубники


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    • ½ чашки нежирного сыра тофу или нежирного йогурта без добавок


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    • 1 ст. л. сахара или заменителя сахара (по вкусу)


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    Апельсиновый сок, бананы, ягоды, сыр тофу (или йогурт) и сахар (или заменитель) смешай в блендере до консистенции сливок. Коктейль готов к употреблению.


     


    В одной порции: 157 калорий; жиры - 2 г; холестерин - 0 мг; углеводы - 33 г; белки - 4 г; волокна - 4 г; натрий - 19 г; калий - 430 мг

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